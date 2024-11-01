Un reciente estudio sugiere que las icónicas estatuillas de bronce de Cerdeña fueron elaboradas con metales locales e importados de la península ibérica. El estudio concluye que Cerdeña fue un centro muy activo dentro de las redes comerciales del Mediterráneo occidental. La cultura nurágica, surgida hacía el año 1700 a.C. en la isla de Cerdeña, debe su nombre a los nuragas, un tipo de torres consideradas por los investigadores como los monumentos megalíticos de mayor altura y mejor conservados de toda Europa