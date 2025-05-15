edición general
8 meneos
7 clics
El recibo eléctrico del usuario medio sufrió una subida del 15,5% en 2025, según el análisis de FACUA

El recibo eléctrico del usuario medio sufrió una subida del 15,5% en 2025, según el análisis de FACUA

Ha sido el tercer año más caro de la historia. La asociación insta al Gobierno a emprender nuevas medidas regulatorias para reducir el desproporcionado margen de beneficio de las grandes eléctricas. La factura anual ha representado 975,88 euros en el último año, frente a los 845,26 euros e 2024. La diferencia alcanza los 131 euros. El recibo ha representado una media mensual de 81,32 euros en 2025. Se trata del tercer año más caro de la historia, teniendo solo por delante 2021 (93,00 euros) y 2022 (128,21),

| etiquetas: facua , electricidad , factura , pvpc
7 1 0 K 90 actualidad
1 comentarios
7 1 0 K 90 actualidad
alcama #1 alcama
Ahora va Evole y hace un reportaje sobre la pobreza energética en España en 2025.
0 K 5

menéame