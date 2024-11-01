La recaudación por el patrimonio de los más ricos se desploma en Aragón tras aumentar el PP de Azcón la bonificación

En una legislatura en Aragón marcada por las exigencias del Gobierno de Jorge Azcón al Ejecutivo central de más fondos para vivienda, para sanidad, para gestionar a los menores migrantes o para las riadas, la recaudación por el patrimonio en manos de los más ricos se desploma en la comunidad, con 12 millones de euros y 6.000 declarantes menos. Y lo hace por las bonificaciones impulsadas nada más llegar por los populares tras las elecciones de 2023.
| etiquetas: pp , impuestos , ricos
Que los ricos paguen servicios públicos con sus impuestos va en contra de su forma de existir.
Sacaran las banderas al balcón, os contaran algo de Cataluña, del Perro Xchanches y así al menos seréis mas felices..
Como decía mi tía "sarna con gusto no pica"