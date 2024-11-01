edición general
La recaudación por el patrimonio de los más ricos se desploma en Aragón tras aumentar el PP de Azcón la bonificación

En una legislatura en Aragón marcada por las exigencias del Gobierno de Jorge Azcón al Ejecutivo central de más fondos para vivienda, para sanidad, para gestionar a los menores migrantes o para las riadas, la recaudación por el patrimonio en manos de los más ricos se desploma en la comunidad, con 12 millones de euros y 6.000 declarantes menos. Y lo hace por las bonificaciones impulsadas nada más llegar por los populares tras las elecciones de 2023.

victorjba #1 victorjba
Lo de siempre: bajar impuestos a los ricos y luego qué malo es el Perro Sanxe que no nos da perras y estamos tiesos.
Khadgar #5 Khadgar
Bueno, ahora el dinero que han ahorrado lo reinvertirán en la sociedad. Solo hay que esperar.
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Esto es lo que los muertos de hambre de derechas se tragan como "bajada de impuestos", y luego se comen 3 meses de espera para una puñetera consulta médica.
#3 omega7767
y esta es una más de esas medidas que incrementa la desigualdad y que promueve la derecha española
jdmf #4 jdmf
No son hipócritas, ni malaos gestores. Hay que entender que la filosofía de la derecha es la diferencia de clases, la rica que puede pegarse todos los servicios pero que necesita de una clase pobre para poder pagarla barata.

Que los ricos paguen servicios públicos con sus impuestos va en contra de su forma de existir.
oceanon3d #2 oceanon3d *
Las cuentas son las que son y dinero es el que es. Felicidades pepe obreros: el agujero lo taparan con vuestro dinero y el con el que no se dejaron engañar pero tienen que tragar.

Sacaran las banderas al balcón, os contaran algo de Cataluña, del Perro Xchanches y así al menos seréis mas felices..
juliusK #7 juliusK
Es uno de los mejores ninis del PP ni sabe ni entiende ni gobierna ni hace ... Ayer se negaba a que le cancelasen la deuda con dos argumentazos primero (y leitmotiv del cazurrismo aragonés, y del fallecido Lambàn, desde que se consiguió una autonomia de segunda) "Catalunya ens roba tot tot" y el segundo que los millones destinados al pago de deuda e intereses y consignados en sus presupuestos "no se podrían gastar en nada" (se quedarán bajo la baldosa por siempre jamás)...…   » ver todo el comentario
#8 trasparente
Bueno, bueno, pero a los mañikos no les quedaba más remedio que votar a este porque Pedro Xanxe está rompiendo España y se lo da todo a los catalanes. Ni el Lambán les valia.
Como decía mi tía "sarna con gusto no pica"
