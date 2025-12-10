edición general
4 meneos
100 clics

Rebrote - cuando no estás tú  

Nuevo tema de Rebrote, la nueva banda de Iñaki Antón "Uoho", con Cantera y Colino (ex extremoduro todos). Allá donde estés... Esperamos que te guste.

| etiquetas: robe , uoho , cantera , colino
3 1 2 K 26 cultura
3 comentarios
3 1 2 K 26 cultura
#1 Pastis
Y Uoho ingresado en el hospital.
0 K 7
#2 capitansevilla
#1 no me digas. ¿Se sabe qué le pasa?
0 K 9
#3 Pastis
#2 no aclaran nada, más que una intervención quirúrgica
www.noticiasdenavarra.com/gente/2025/12/10/ingresa-hospital-inaki-anto
0 K 7

menéame