'La realidad de The Biggest Loser': una sociedad feliz humillando a personas obesas, entre otras

Las bajadas de peso fueron extremas, de perder decenas de kilos en tiempos récord. Tanto fue así, que sus metabolismos acabaron dañados de por vida y la mayoría salieron de ahí con secuelas y con una incapacidad crónica para volver a adelgazar. También se cuenta que hubo uso de drogas entre bastidores para forzar los adelgazamientos y que, como en todos los programas de este tipo, la falta de sueño y comida hacía que los concursantes estuviesen irascibles y se enzarzasen entre ellos.

Asco de realities, masterchefs y demás
