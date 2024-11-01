"La realidad paralela de Castilla y León Televisión": la cadena autonómica contraprograma a Mañueco con una corrida de toros

Este viernes Mañueco tenía la oportunidad de rendir cuentas públicamente ante toda su comunidad en un pleno extraordinario convocado por la oposición. Sin embargo, el presidente de la Junta ha preferido escurrir el bulto y asegurarse de que nadie lo veía en directo, y para ello convenientemente la cadena de televisión autonómica lo ha contraprogramado con toros.
Pones toros y ya no hay incendios, ni casas quemadas, ni muertos, ... Y lo mismo con la Dana, la corrupción, ...
Y de todas maneras Mañueco no iba a contar nada interesante. Va a petición propia, controlando tiempos, agenda y con derecho a mentir, no es una misión de investigación. Va a dejar unas cuantas frases para que la TV que ha puesto los toros luego tenga algunos titulares amables con él. El resto de la comparecencia es paja.
Pan y circo.