edición general
28 meneos
30 clics
"La realidad paralela de Castilla y León Televisión": la cadena autonómica contraprograma a Mañueco con una corrida de toros

"La realidad paralela de Castilla y León Televisión": la cadena autonómica contraprograma a Mañueco con una corrida de toros

Este viernes Mañueco tenía la oportunidad de rendir cuentas públicamente ante toda su comunidad en un pleno extraordinario convocado por la oposición. Sin embargo, el presidente de la Junta ha preferido escurrir el bulto y asegurarse de que nadie lo veía en directo, y para ello convenientemente la cadena de televisión autonómica lo ha contraprogramado con toros.

| etiquetas: mañueco , pp , corrupción , incendio , tv , toros
23 5 1 K 147 actualidad
12 comentarios
23 5 1 K 147 actualidad
Comentarios destacados:      
calde #4 calde
Veis como los toros si pueden solucionar problemas como los incendios?

Pones toros y ya no hay incendios, ni casas quemadas, ni muertos, ... Y lo mismo con la Dana, la corrupción, ...
7 K 101
luspagnolu #12 luspagnolu
#4 #2 En el Canal Sur han echado este verano toros un lunes, un jueves. Y fines de semana, misa y toros. Imagino que para ellos la cultura, la cultura verdadera, es tortura.
0 K 19
Thornton #2 Thornton
¡Toros! No podían haber elegido algo más en línea con sus políticas de mierda.
4 K 71
Supercinexin #6 Supercinexin
#2 Eligen lo que le gusta a la mayoría de su pueblo, que son los que han votado a PP y a Vox. Todo esto se hace con la aprobación, urnas mediante, de la población castellanoleonesa. Ellos no quieren ver a su Presidente cuestionado por los rojos, que ya se sabe son los peores de todos, así que unas buenas corridas de toros para toda la familia y pista.
0 K 16
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Ya sabemos que el canal de TV de CYL es un lameculos de Mañueco, que se puede esperar de el.
1 K 28
Sergio_ftv #1 Sergio_ftv
Todo correcto y la mayoría de los castellanos leoneses aplaudiendo con las orejas al mismo tiempo que echan pestes del Perro por no ejercer sus competencias autonómicas y municipales.
1 K 23
sotillo #11 sotillo
#1 Hay un Alcalde de un pueblo que en las ultimas décadas han sufrido tres grandes incendios y no ha tenido más por qué tiene la suerte de que el gobierno tiene una de las mejores BRIF a 10 minutos de vuelo y le paran unos cuantos conatos, bueno a lo que voy, un día estaban discutiendo limpiar una zona de garganta y viendo el presupuesto, por lo que escuché la discusión llevaba demasiado tiempo, de pronto alzó la voz y dijo “ Que se jodan los ecologistas el dinero va para la escuela taurina y no se habla más” ¿Qué se jodan los ecologistas, que ecologistas? No creo que en ese pueblo vieran a ninguno en su vida
0 K 12
manuelpepito #3 manuelpepito
Tapando la corrupción y la futilidad con toros. Son un cliché muy lamentable
2 K 21
#9 PerritaPiloto
Seamos sinceros ¿Quien ve una comparecencia de su presidente que es un tostón en lugar de u8n espectáculo de su preferencia?

Y de todas maneras Mañueco no iba a contar nada interesante. Va a petición propia, controlando tiempos, agenda y con derecho a mentir, no es una misión de investigación. Va a dejar unas cuantas frases para que la TV que ha puesto los toros luego tenga algunos titulares amables con él. El resto de la comparecencia es paja.
0 K 9
Glidingdemon #7 Glidingdemon
Es que donde este una buena corrida, que se quite el jurbol, y los toros también. :-D .
Pan y circo.
0 K 7
Yuiop #8 Yuiop *
Todo normal en Castilla y Toró.
0 K 7

menéame