Real Madrid lanza inédito boicot contra su propia afición

Los Merengues habrían amenazado con vetar a los integrantes de La Grada de Animación que sean captados abucheando al equipo. La plana mayor del Real Madrid habría justificado este accionar con la política de “quien quiera abuchear, que lo haga fuera del estadio”. Según la amenaza, los 'Merengues' usarían las cámaras de vigilancia para seguir de cerca a La Grada de Animación