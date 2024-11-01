edición general
Real Madrid lanza inédito boicot contra su propia afición

Los Merengues habrían amenazado con vetar a los integrantes de La Grada de Animación que sean captados abucheando al equipo. La plana mayor del Real Madrid habría justificado este accionar con la política de “quien quiera abuchear, que lo haga fuera del estadio”. Según la amenaza, los 'Merengues' usarían las cámaras de vigilancia para seguir de cerca a La Grada de Animación

real madrid , grada de animación , fútbol , boicot , abucheos , grada
Veelicus
Lo peor es que mucha gente lo da por bueno, se estan metiendo actitudes totalitarias en todos los ambitos y en vez de poner pie en pared se aceptan como si tal. Mal futuro
BurraPeideira_
En el Madrid son unos fascistas, quién lo iba a decir.
thoro
¿Pero les pagaban por ir a los partidos a Animar el juego?
HeilHynkel
En tiempos de Mendoza algo así había con los ultrasur, pero creo que eso lo dejaron de hacer hace bastante. Ahora les sale más rentable comprar a Roncero, Pederol, Gil Manzano, ...
