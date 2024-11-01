edición general
El Real Decreto Ley del gobierno no es un embargo de armas a Israel

El Real Decreto Ley del gobierno no es un embargo de armas a Israel

El Ejecutivo aprueba un texto simbólico que deja fuera aspectos clave e incluye excepciones por “interés general” cuando lo que se necesita es un embargo integral, retroactivo y transparente. Tras examinar su articulado, concluimos que este texto NO constituye un embargo de armas. Tampoco responde a las demandas urgentes de la sociedad civil, a las obligaciones legales internacional ni a las necesidades del pueblo palestino. El texto incluye graves excepciones y no garantiza un blindaje real para poner fin al comercio de armas con Israel

#2 AlexGuevara
Menuda tela el ese postureo electoralista del PSOE con Palestina. ¿Seguimos comprando Pegasus para espiar a opositores políticos sin autorización judicial? Y ¿qué pasa con el Sahara?. Trileros
#1 soberao
El PSOE en estado puro... Buenas palabras pero un partido de derechas en la práctica que no se arriesga a ponerse mal con sus socios de Eurovision.
security_incident #5 security_incident
Es urgente que caiga el Gobierno
Charles_Dexter_Ward #6 Charles_Dexter_Ward
#5 ¿Para que el vicepresidente Abascal se fotografie con Netanyahu en Moncloa?
#3 UNX
Si los líderes europeos pagaran con cárcel su apoyo al genocidio, esto no sería noticia.
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
Mazel tov
#4 Xoche
Un paripé en modo diferido. En aras de defender los intereses del país nos aliamos con los verdugos y pasamos como de la mierda la defensa del orden internacional y los derechos humanos.
