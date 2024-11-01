El Real Decreto Ley del gobierno no es un embargo de armas a Israel

El Ejecutivo aprueba un texto simbólico que deja fuera aspectos clave e incluye excepciones por “interés general” cuando lo que se necesita es un embargo integral, retroactivo y transparente. Tras examinar su articulado, concluimos que este texto NO constituye un embargo de armas. Tampoco responde a las demandas urgentes de la sociedad civil, a las obligaciones legales internacional ni a las necesidades del pueblo palestino. El texto incluye graves excepciones y no garantiza un blindaje real para poner fin al comercio de armas con Israel