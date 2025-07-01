El Real Decreto-ley 7/2025 y las expropiaciones de cultivos para instalaciones eléctricas: está derogado y ya se podían hacer con una ley de 2013

Algunos contenidos dicen que, con el Real Decreto-ley 7/2025, el Gobierno “permite la expropiación forzosa de fincas rústicas para entregárselas a multinacionales eléctricas”. Algunos añaden que las indemnizaciones “nunca” equivalen al valor productivo de la tierra Ese decreto-ley fue derogado en el Congreso. Sin embargo, la Ley del Sector Eléctrico, aprobada en 2013, ya permitía hacer expropiaciones para instalaciones de electricidad. Las expropiaciones de tierras rurales sí valoran la productividad real o potencial de los cultivos