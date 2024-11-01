edición general
El reactor nuclear de Bill Gates: 345 MW de potencia y 1.000 MWh de almacenamiento aprobado por la Nuclear Regulatory Commission (NRC)

La central con el reactor Natrium de Terrapower, se ubicará en Kemmerer (Wyoming), ha sido diseñada para generar 345 MWe de forma continua y aumentar su producción hasta 500 MW en momentos de alta demanda gracias a un sistema de almacenamiento basado en sales fundidas. Su tecnología se basa en un reactor rápido refrigerado por sodio, distinto a los tradicionales de agua ligera. Este hito abre la puerta a una nueva fuente de electricidad limpia que podría potenciar desde la red hasta la recarga de flotas de vehículos eléctricos.

#2 Feliberto
Limpia mis cojones.
#1 omega7767
pues va a estar bien ver los costes y tiempo de construcción y como de exacto es "Algunas estimaciones incluso señalan costos hasta 25 veces menores que los de reactores tradicionales."
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
#1

¿Antes o después de la tradicional triplicada de costes? Y qué compara ¿el coste de la central o el coste por MW? Porque eso que dice Gates es aprox la tercera parte de un reactor de los que se suelen instalar.
rob #4 rob
#1 Mientras no de pantallazo azul...
Gry #7 Gry
#1 El presupuesto inicial parece ser de 4.000 millones poniendo el 50% la administración y el otro la empresa privada.
#8 tierramar
Bill Gates seguro que tiene bunkeres nucleares en sus residencias. A la gente rica y poderosa lo que le puede pasar a la población normal les importa un pepino.
#5 Pitchford
Bueno, a ver de qué tipo es la primera planta comercial de demostración de nueva tecnologia nuclear, si de éste, de los de torio-uranio de China o alguna de fusión.. Y para cuando.. Y a qué precio final.. Y con qué residuos..
frg #6 frg
fuente de electricidad limpia xD xD

Ahora una fuente energética cuyos residuos duran milenios es "limpia" xD
