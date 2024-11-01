El reactor nuclear de Bill Gates: 345 MW de potencia y 1.000 MWh de almacenamiento aprobado por la Nuclear Regulatory Commission (NRC)

La central con el reactor Natrium de Terrapower, se ubicará en Kemmerer (Wyoming), ha sido diseñada para generar 345 MWe de forma continua y aumentar su producción hasta 500 MW en momentos de alta demanda gracias a un sistema de almacenamiento basado en sales fundidas. Su tecnología se basa en un reactor rápido refrigerado por sodio, distinto a los tradicionales de agua ligera. Este hito abre la puerta a una nueva fuente de electricidad limpia que podría potenciar desde la red hasta la recarga de flotas de vehículos eléctricos.