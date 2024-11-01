Reacciones al ataque de MAR a la jueza de la pareja de Ayuso: "Vaya, aquí no dice 'pa'lante'"

El último exabrupto de Rodríguez ha tenido respuesta en las redes: "El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid acusando de lawfare a una jueza. Supongo que veremos protestas y movilizaciones de las asociaciones de jueces". "Buah. Mañana el CGPJ en pleno con la señora Perelló al frente emiten comunicado fijo. Fijo!!"