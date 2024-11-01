Reacciones al ataque de MAR a la jueza de la pareja de Ayuso: "Vaya, aquí no dice 'pa'lante'"

El último exabrupto de Rodríguez ha tenido respuesta en las redes: "El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid acusando de lawfare a una jueza. Supongo que veremos protestas y movilizaciones de las asociaciones de jueces". "Buah. Mañana el CGPJ en pleno con la señora Perelló al frente emiten comunicado fijo. Fijo!!"
Un día dicen que Ayuso aún no estaba saliendo con un presunto criminal cuando defraudó a hacienda con facturas falsas y pagando menos impuestos declarando 2 millones de beneficios que cuando facturaba 350.000€ y al día siguiente dicen que es que Pedro Sánchez ya sabía en 2019 que Ayuso iba a ser pareja de un presunto criminal que haría fortuna con Quirón y que 5 años después le serviría… » ver todo el comentario
Algunos se creen en el poder para siempre, y no saben que todo lo que digan o hagan, sera excusa para que los demas hagan lo mismo.
Menos mal que el pueblo es inteligente y no se cree cuando los suyos hablan de lawfare.