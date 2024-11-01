edición general
Reacciones al ataque de MAR a la jueza de la pareja de Ayuso: "Vaya, aquí no dice 'pa'lante'"

El último exabrupto de Rodríguez ha tenido respuesta en las redes: "El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid acusando de lawfare a una jueza. Supongo que veremos protestas y movilizaciones de las asociaciones de jueces". "Buah. Mañana el CGPJ en pleno con la señora Perelló al frente emiten comunicado fijo. Fijo!!"

Thornton #3 Thornton
¿A qué hora se concentran mañana las asociaciones de jueves y fiscales para protestar por esta intolerable injerencia del poder político sobre el judicial?. Es para un amigo…

xD xD xD xD
skaworld #4 skaworld
#3 las asociaciones de jueves son los nuevos viernes
#5 molybdate
#3 Por lo menos sabemos el día... :troll:
beltzak #2 beltzak *
Un día dicen que no hay Lawfare y al día siguiente dicen que si lo hay pero es por culpa de Pedro Sánchez.

Un día dicen que Ayuso aún no estaba saliendo con un presunto criminal cuando defraudó a hacienda con facturas falsas y pagando menos impuestos declarando 2 millones de beneficios que cuando facturaba 350.000€ y al día siguiente dicen que es que Pedro Sánchez ya sabía en 2019 que Ayuso iba a ser pareja de un presunto criminal que haría fortuna con Quirón y que 5 años después le serviría…   » ver todo el comentario
lobotomico2 #1 lobotomico2
Lawfare.

Algunos se creen en el poder para siempre, y no saben que todo lo que digan o hagan, sera excusa para que los demas hagan lo mismo.

Menos mal que el pueblo es inteligente y no se cree cuando los suyos hablan de lawfare.
#6 Alberto_meneame
Lo peor que se hace es dar voz a estos gilipollas.
