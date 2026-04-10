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La reacción de Broncano a la resolución de la CNMC ante la denuncia contra 'La revuelta': "A ver si somos cultura o no"
La decisión del organismo regulador da la razón a RTVE y desmonta las críticas de las televisiones privadas sobre el contenido del programa
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wildseven23
Puto titular clickbait de mierda.
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#2
ruinanamas
*
Lo podeis ver en
www.rtve.es/play/videos/la-revuelta/programa-09-04-2026-santiago-segur
A partir del minuto 13:00
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