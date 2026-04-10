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La reacción de Broncano a la resolución de la CNMC ante la denuncia contra 'La revuelta': "A ver si somos cultura o no"

La reacción de Broncano a la resolución de la CNMC ante la denuncia contra 'La revuelta': "A ver si somos cultura o no"

La decisión del organismo regulador da la razón a RTVE y desmonta las críticas de las televisiones privadas sobre el contenido del programa

| etiquetas: la revuelta , rtve , cultura , cnmc , uteca , denuncia
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2 comentarios
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wildseven23 #1 wildseven23
Puto titular clickbait de mierda.
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menéame