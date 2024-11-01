edición general
140 meneos
860 clics

Reacción de un alto diplomático al discurso de Trump en la ONU: "Este hombre está completamente loco. ¿Acaso los estadounidenses no ven lo embarazoso que es esto?" [ENG]

Un diplomático de alto rango reaccionó con asombro mientras el presidente Donald Trump pronunciaba su discurso ante las Naciones Unidas. Mientras Trump hablaba ante la Asamblea General el martes, el corresponsal del Washington Post, Ishaan Tharoor, dijo que recibió un mensaje de texto de un “diplomático extranjero de alto rango destinado en la ONU”. “Este hombre está completamente loco. ¿Acaso los estadounidenses no ven lo embarazoso que es esto?” dijo el diplomático, según se informó.

| etiquetas: trump , loco , embarazoso , ridículo , onu
72 68 0 K 450 actualidad
39 comentarios
72 68 0 K 450 actualidad
Comentarios destacados:        
ACEC #2 ACEC
He visto el discurso en directo. Era barbaridad tras barbaridad, un regurgitado de racismo, machismo, negacionismo climático, insultos, egocentrismo, prepotencia y datos falsos. No ha dicho ni una sola frase coherente durante el tiempo que ha estado frente al micrófono. Hace unos años, me ponen ese mismo vídeo y habría dicho que pertenece a una sátira cinematográfica. Y le escuchan e incluso le aplauden. No se como hemos acabado en esta línea temporal.
52 K 424
lobotomico2 #3 lobotomico2 *
#2 Yo conozco gente que le apoya. Creen que es perfecto? No.

Algunas ideas las comparten y otras no, pero tienen tanto odio a la izquierda que van a apoyar a Trump como sea.

Si, ya se que la izquierda de alli, no es izquierda, por eso todas las ideas de Podemos y similares, vienen de alli.
12 K -17
ACEC #11 ACEC
#3 Pasó con Milei y con Chiquilicuatre. ¿A quien voto? ¿Al loco o al corrupto?... Al loco. Lo que pasa es que el loco está loco y además, se corrompe.
1 K 13
Veo #20 Veo
#11 Y ese es el problema, luego se ofenden porque se les llama estúpidos pero votan de la misma forma al presidente de la nación que al representante en Eurovisión.
4 K 31
avalancha971 #28 avalancha971
#11 Recuerdo que Ignatius Farray decía que claro que a muchos estadounidenses les gustaría tener a Homer Simpson de presidente.
3 K 24
lobotomico2 #33 lobotomico2 *
#11 Miralo al reves.

A quien voto a Vox o al corrupto?

Pues vas a votar al corrupto, loco o lo que sea para no votar Vox.

La unica razon por la que esta Sanchez en el poder es porque uso eso en las ultimas elecciones.
0 K 7
#35 trasparente
#3 "por eso todas las ideas de Pdemos y similares, vienen de allí"
¿Puedes desarrollar eso? No lo pillo.
3 K 29
#38 Tecar
#3 Pues yo no conozco a nadie.
Supongo que también habrá sido algún conocido el que te ha vendido lo de las ideas de Podemos.
No sé, igual tendrías que repensar tus relaciones.
:troll:
0 K 7
lobotomico2 #39 lobotomico2
#38 Y ser como Meneama, circle jerk? Noooooo.
0 K 7
#15 Pingocho *
#2 No es una línea temporal alterna, es que la historia es cíclica. Estamos viviendo lo mismo de hace 90 años. En aquel entonces el mundo terminó con millones de muertos y los fascistas colgando boca abajo en una plaza. ¿Pasará lo mismo ahora?
4 K 34
omegapoint #23 omegapoint *
#15 no todos los fascistas....
por eso tenemos el problema que tenemos ahora.
2 K 17
#26 Pingocho
#23 Por ahí se empezó. Obviamente muchos quedaron vivos y escondidos bajo las piedras, esperando la oportunidad de volver a salir. Y ese momento es ahora.
0 K 10
#18 monsterboy
#2 Empezó el día en que hasta el último periodista de la prensa generalista se convirtió en mercenario. Así llevamos años y así nos va.
1 K 10
#25 jmav
#2 Y algo que puede pasar desapercibido. Simplemente es una amenaza más: No al estado palestino y tenemos la capacidad de vetarlo.
0 K 6
Mr.Worthington #27 Mr.Worthington
#2 pásate por forocarros y te quedarás acojonado de la cantidad de gente que dice que le apoya.
1 K 17
Actarus #30 Actarus
#27 La mayoría de los especímenes que pululan por Forocoches no sabe siquiera por dónde les da el aire. Ni puto caso.
0 K 9
#31 danifart *
#1 no. De lo que estan hartos de la extrema izquierda woke y su falsa moralidad. Esta es la reacción lógica y natural a tanta tontería que aún a día de hoy existe con los que se ofenden por todo y que son incapaces de llamar a las cosas por su nombre. Cc a #2 que también va perdido
3 K 2
glynch #32 glynch
#31 háblanos más de esa "extrema izquierda" de ee.uu.
Pero si allí no existe ni el "centro"!!
1 K 10
#36 muerola
#32 #31 la extrema izquierda, desgraciadamente, no tiene representación parlamentaria en España como para existir en USA, tenéis la ventana de Overton tan desplazada que dentro de poco se os caerá porque no hay ya nada mas a la derecha
2 K 22
#37 Peter086
#31 ¿La izquierda se ofende por todo? Pues yo veo como los Magas amenazan e insultan, y esa supuesta "extrema izquierda" no ha montado un pollo.... no como la Alt-R por los comentarios sobre Kirk. Están hablando de guerra civil.

Es más, de momento han aparecido 4 universitarios negros muertos.
0 K 7
xyria #1 xyria
Está como una puta regadera y creo que los norteamericanos todavía no han caído en la cuenta del pirómano que han puesto al frente del país.
13 K 118
#9 Pingocho
#1 Creo que la mitad sí lo saben y lo aplauden porque son tan subnormales como él. La otra mitad está adormecida con una autocomplacencia tipo: primero vinieron por los inmigrantes, pero como yo no soy inmigrante no me importó. Luego vinieron por los antifas y socialistas, pero como yo no soy... ¿os suena?
2 K 24
Milmariposas #10 Milmariposas
#1 Oh, sí. Hay miles y miles que le había votado y llevan meses denunciando las derivas de sus políticas en forma de aumentos descabellados de productos de primera necesidad, ayudas denegadas, alzas de hipotecas o de servicios básicos médicos. Abundan en YT.

Ellos se lo coman con fatatas. xD {0x1f35f}
1 K 22
#19 JanSolo
#1 Hay que tener en cuenta que muchos de ellos están igual incluso peor que el de la cabeza y por eso le han votado.

Pero lo peor de todo es que aquí estamos mejor pero no mucho, y de ahí que tengamos un montón de gente que prefiere negociar a pérdidas con este loco antes que con otros.
0 K 11
EsanZerbait #29 EsanZerbait
#1 A ver, igual es que los norteamericanos han votado a quien les representa, dejemos ya de idealizar a esa gente.
1 K 17
azathothruna #4 azathothruna
Yo apoyo la idea de que CUANDO los gringos esten hechos mierda por su guerra civil, todos los que recibieron exportaciones de democracia, se la devuelvan con tasa de interes GEOMETRICA.
6 K 64
Elrosquasard #12 Elrosquasard
#4 Bueno, detrás iriamos los europeos por ese ansia de ser el taburete donde sentaba su culo el gringo mientras impartía democracia por el mundo.
0 K 7
Ehorus #13 Ehorus
#12 no te equivoques, los europeos eramos (y somos) la cabra del espectáculo
0 K 9
azathothruna #17 azathothruna
#13 Lo unico que sirve las cabras son para asados, lana y leche
No como GENTE
0 K 6
azathothruna #16 azathothruna
#12 Por que crees que no pongo muchas pegas a la cagada especial de Putin?
Solo que se equivoco de blanco, de generales de tactica y de nivel tecnologico.
0 K 6
#24 Pingocho *
#4 Como decía mi padre en los 80s: un día el imperio gringo va a caer al abismo, pero en la caída nos jalará del pie al resto del mundo para que caigamos con ellos.
0 K 10
#5 chocoleches
No creo que la escalera mecánica y el prompter se estropearan, despues de oirle estoy convencido que el personal de la ONU le ha estado troleando desde que llegó.
2 K 32
#7 solojavi
En realidad no está loco, es un viejo caprichoso que se comporta como si fuera un niño caprichoso. Normalmente no da muestras de un mínimo de educación, pero se pone peor cuando no consigue lo que desea.
2 K 28
alesay #21 alesay
Como Hynkel en El gran dictador, Trump se sube al atril con gestos grandilocuentes, gesticulando y lanzando palabras rimbombantes que deberían impresionar, pero provocan sólo incredulidad y vergüenza ajena. Cada frase que pronuncia parece escrita para un guion de comedia absurda, y sin embargo, no es ficción: hay un público que lo sigue, que aplaude y que aplaudiría cualquier exabrupto, y eso convierte el espectáculo en algo inquietante. Se necesita un nuevo Chaplin, un satírico capaz de reflejar con ingenio y crudeza esta mezcla de ridículo y poder, para que el mundo pueda reír y al mismo tiempo temer, porque la verdadera tragedia es que tanta gente lo respalda mientras hace el payaso en un escenario global
2 K 25
#14 El_Pobrecito_Hablador
Es que ESTA COMPLETAMENTE LOCO.
1 K 18
Milmariposas #6 Milmariposas
79 añazos muy muy estropeados, especialmente de la olla.
0 K 15
maxxcan #34 maxxcan
Efectivamente está loco, pero como decía mi padre, de un rebaño de ovejas negras no va a salir una oveja blanca.
0 K 10
DrEvil #22 DrEvil
Pues ese es el jefe de todos esos militares que tenemos en nuestro continente.
Es para pararse un momento y reflexionar al respecto...
0 K 10
MCN #8 MCN
Si por eso lo votaron, era eso o la dictadura woke.
0 K 9

menéame