Reacción de un alto diplomático al discurso de Trump en la ONU: "Este hombre está completamente loco. ¿Acaso los estadounidenses no ven lo embarazoso que es esto?" [ENG]

Un diplomático de alto rango reaccionó con asombro mientras el presidente Donald Trump pronunciaba su discurso ante las Naciones Unidas. Mientras Trump hablaba ante la Asamblea General el martes, el corresponsal del Washington Post, Ishaan Tharoor, dijo que recibió un mensaje de texto de un “diplomático extranjero de alto rango destinado en la ONU”. “Este hombre está completamente loco. ¿Acaso los estadounidenses no ven lo embarazoso que es esto?” dijo el diplomático, según se informó.