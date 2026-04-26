La razón por la que la Península Ibérica escapó de la radiación de Chernóbil hace 40 años

La columna de material radiactivo superó los 1.500 metros de altura. En los días siguientes, los contaminantes viajaron por buena parte del hemisferio norte: desde Escandinavia hasta las islas británicas, desde el centro de Europa hasta el Mediterráneo oriental, Turquía y Egipto. Cuarenta años después del peor accidente nuclear de la historia civil, los análisis meteorológicos permiten reconstruir, paso a paso, por qué algunas regiones resultaron intactas y otras quedaron marcadas durante décadas.En las primeras horas tras el accidente, la diná
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¡O un panel solar! Madremía, es que no quiero ni pensarlo.
Yo considero que hay que ser serios con el uso de la energía nuclear y la prueba que quisieron hacen en Chernóbil en su día se saltaba todos los protocolos de seguridad.
Por otro lado, mucho hablar de la nuclear mientras que te echan mierda por otro lado sin que aquí rechiste nadie. Se ha muerto más gente por silicosis (minería del carbón) solo en el concejo donde yo nací que por la nuclear en Chernóbil (salvo que seas un tarao OTANero y te creas las gilipolleces que corren por las redes,… » ver todo el comentario
Los reactores RBMK tenían un problema de diseño, ¿no fue por eso por lo que explotó?
Aquí tenemos un sistema de detección cojonudo, cuando el accidente de Acerinox en Palmones, Cádiz, la alarma la dieron en Suiza.....