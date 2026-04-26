La razón por la que la Península Ibérica escapó de la radiación de Chernóbil hace 40 años

La columna de material radiactivo superó los 1.500 metros de altura. En los días siguientes, los contaminantes viajaron por buena parte del hemisferio norte: desde Escandinavia hasta las islas británicas, desde el centro de Europa hasta el Mediterráneo oriental, Turquía y Egipto. Cuarenta años después del peor accidente nuclear de la historia civil, los análisis meteorológicos permiten reconstruir, paso a paso, por qué algunas regiones resultaron intactas y otras quedaron marcadas durante décadas.En las primeras horas tras el accidente, la diná