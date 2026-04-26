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La razón por la que la Península Ibérica escapó de la radiación de Chernóbil hace 40 años

La columna de material radiactivo superó los 1.500 metros de altura. En los días siguientes, los contaminantes viajaron por buena parte del hemisferio norte: desde Escandinavia hasta las islas británicas, desde el centro de Europa hasta el Mediterráneo oriental, Turquía y Egipto. Cuarenta años después del peor accidente nuclear de la historia civil, los análisis meteorológicos permiten reconstruir, paso a paso, por qué algunas regiones resultaron intactas y otras quedaron marcadas durante décadas.En las primeras horas tras el accidente, la diná

| etiquetas: peninsula , iberica , escapo , radiación , chernóbil
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14 comentarios
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Comentarios destacados:      
Cuñado #1 Cuñado *
Ya estáis con que si la nuclear... ¿Os imagináis que explota un aerogenerador? La de vidas humanas que se pondrían en riesgo en cientos de kilómetros a la redonda. Las de años que habría que declarar una zona de exclusión de decenas de kilómetros alrededor del poste... No, claro, eso no lo pensáis ¬¬

¡O un panel solar! Madremía, es que no quiero ni pensarlo.
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#2 PISTOTEL
#1 no mezcles medicamentos ,que no es bueno
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Cuñado #4 Cuñado
#2 jajaja ¡Qué ocurrente! ¿Lo oíste en la guardería?
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#8 PISTOTEL
#4 fue la recomendación de tu medico,no te acuerdas
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Cuñado #9 Cuñado
#8 ¿Conoces muchos médicos? No me extraña.
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#13 PISTOTEL
#9 pedir ayuda no es síntoma de debilidad y tu la necesitas ,un abrazo
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Asimismov #5 Asimismov
#1 ¡Jo, como te castigan!
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Cuñado #7 Cuñado
#5 Sin durísimos :troll: Eso sí, no les pidas un argumento que les revienta el cráneo. A ellos les dieron "nuclear bien" y ellos detrás como dóciles borreguillos.
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HeilHynkel #12 HeilHynkel
#1

Yo considero que hay que ser serios con el uso de la energía nuclear y la prueba que quisieron hacen en Chernóbil en su día se saltaba todos los protocolos de seguridad.

Por otro lado, mucho hablar de la nuclear mientras que te echan mierda por otro lado sin que aquí rechiste nadie. Se ha muerto más gente por silicosis (minería del carbón) solo en el concejo donde yo nací que por la nuclear en Chernóbil (salvo que seas un tarao OTANero y te creas las gilipolleces que corren por las redes,…   » ver todo el comentario
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c0re #14 c0re
#12 “la prueba que quisieron hacen en Chernóbil en su día se saltaba todos los protocolos de seguridad.”

Los reactores RBMK tenían un problema de diseño, ¿no fue por eso por lo que explotó?
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Asimismov #6 Asimismov
En el 87 estuve en Italia y el trigo italiano afectado por la nube de Chetnobil tenía una radiactividad menor que los trigos peninsulares que no estaban afectados por la nube.
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#11 fremen11 *
Claro y por eso cuando quieres datar un sedimento de la península ibérica, se busca el pico de Chernobil.
Aquí tenemos un sistema de detección cojonudo, cuando el accidente de Acerinox en Palmones, Cádiz, la alarma la dieron en Suiza.....
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cosmonauta #3 cosmonauta
No escapó... Hay un meneo antiguo que explica como cada uno de los países enseñó sesudos mapas explicando como la nube se quedabs justo en la frontera del país de al lado.:-D
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Veelicus #10 Veelicus
Me suena que un poco de la nube si llego a la zona de Barcelona
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menéame