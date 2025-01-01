edición general
La razón por la que molesta a los camareros cobrar por separado en una misma mesa del bar: «Siempre hay problemas»

«Esta ronda la pago yo». Una frase que muchos camareros añoran seguramente, porque cada vez resulta más infrecuente, ya que se extiende la tendencia a tener que cobrar por separado a varios clientes de una misma mesa. Una auténtica pesadilla y no sólo para el personal de la hostelería, también a menudo para los propios consumidores. «Al final siempre hay problemas, porque al último le quedan por pagar cosas que los demás no han pagado», describe Alex Fratini, portavoz de la Asociación de Bares, Restaurantes, Cafeterías y Ocio Nocturno de Benid

Supercinexin #2 Supercinexin *
Problemas del camarero, no míos. Ahora los tugurios españoles que juegan a MasterChef y no son mejores que cualquier pub británico, además de las propinas por servir croquetas precongeladas a precio de abalones también querrán que saque la tarjeta, pague trescientos y pico euros y luego haga yo los cálculos de lo que me debe cada uno con mis "amigos" borrachos en la calle, en vez de decirme él qué coño le debo y cobrármelo individualmente.

Putos hosteleros. Qué atraco tienen.
#5 Eukherio
#2 Si es que el problema es que antes no había demasiados bares que se quejasen por cobrar por separado, y algunos tenían las cuentas hechas a lápiz y les tocaba dividir de memoria. Ahora que generalmente tienen un cacharro que te guarda lo que se ha consumido en cada mesa y que te facilita mil veces las cosas ya se les atraganta.
Magog #1 Magog
Porque algunas veces es un puto coñazo cuando son grupos de "yo es que he comido una patata menos ¿cuanto cuesta cada patata?"
mecheroconluz #15 mecheroconluz
#1 #7 Si compartes la comida y la bebida no tiene ningún sentido pagar individualmente.
obmultimedia #19 obmultimedia
#1 La respuesta es facilisima, por cada cobro por tarjeta les cobran comision, si lo hacen todo en una sola se ahorran dinerito.
Cachopín #4 Cachopín
En la barra, donde comparto espacio con desconocidos, me cobran por separado sin problemas. ¿Porqué en la mesa es distinto?
#7 Katos
#4 #4 por que no compartes bebidas ni comidas con esos desconocidos.
Tampoco es tan difícil
#8 mancebador
#4 Porque tú en la barra es raro que pidas 15 cosas y pagues por 13, sin embargo en una mesa de 5 o 6 si se puede dar que se pidan 20 coas y, a la hora de "dividir", alguien se olvide (intencionadamente o no) de cosas que ha pedido y se queden sin cobrar.
Jangsun #16 Jangsun
#8 Vamos a ver, se hace la suma y se ve si queda algo sin pagar, y se aclara. Yo es que no veo ningún problema ahí.
Fartis #10 Fartis
Siempre he soñado en trabajar en cualquier sitio y hacerle pagar en conjunto siempre a los camareros "dueños", si van a comprar ropa con alguien? Conjunta. Que van a comprar el pan? Conjunta con la vecina. Y asi con todo, no hay patrones de gremio que mas me saque de mis casillas, porque tocas con un obrero y ningun problema, pero tocas con el crecido del gremio y todo son problemas.
Priorat #3 Priorat
Tiene razón en lo que dice.
anonimo115 #6 anonimo115
Siempre que pido me acerco a la barra a pagar lo que voy a consumir.
Así no hay problemas
mecheroconluz #9 mecheroconluz
«Al final siempre hay problemas, porque al último le quedan por pagar cosas que los demás no han pagado» Jamás he experimentado ese problema. Cada uno le ha dicho al barman lo que ha tomado y siempre han salido las cuentas. Ahora, si sales a comer o a tomar algo con ratas, pues entonces qué quieres.
Dicho lo cual, voto irrelevante.
HartzBaltz #20 HartzBaltz *
En el País Vasco, si la juerga y el ajetreo es para largo y somos muchos, se pone caja. 10€ o 20€ cada uno. Una ley no escrita dice que todos vamos a tomar bebidas de un precio similar. Si somos 3 o 4 y vamos a estar poco tiempo, cada uno paga lo de todos y, cuando paga el último, a casa y asi no hacemos perder el tiempo y evitamos lios cuando los bares estan a tope.
mecheroconluz #11 mecheroconluz *
#12 metalico_zgz
Pues en Alemania a los camareros les encanta cobrar por separado porque generalmente así les cae más propina.
Mildranx #14 Mildranx
En mi entorno lo que está sucediendo, es que antes siempre había alguien que pagaba por tarjeta y el resto se lo pagábamos en efectivo o sobre todo con bizum. Ahora mucha gente (sobre todo los autónomos) no quieren que se les pague nada con bizum para no tener problemas de papeleo con hacienda, eso hace que haya que buscar alternativas....
timeout #17 timeout
Si tuviera un bar yo sólo permitiría pagar todo de una sola vez como mucho haría como dicen que hacen los franceses el total es tanto, por comensal son x. El separar la cuenta siempre leva a problemas con los entrantes o las botellas de vino que al final nadie se acuerda de ellos.
#13 Kuruñes3.0
Serán sus problemas. Que haga su chollo y cobre como le toque.
Jangsun #18 Jangsun
Bastante irrelevante. Permitir pagar por separado es algo que gusta hoy en día a los clientes y ya se admite en casi todas partes. El que quiera que ofrezca la posibilidad, y el que no quiera, pues ya sabe que se arriesga a que haya gente que se vaya al bar de enfrente porque es más cómodo.
#21 sliana
El artículo apesta a qué quieren tu dinero de la tienda más fácil posible. Cobrar es parte del servicio.
