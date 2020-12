Ray Manzarek, teclista de los Doors, explica (e interpreta) al piano como idearon el tema Riders on the Storm. Un día estaban en un ensayo tocando circunstancialmente una canción country (Riders in the Sky: A Cowboy Legend) y Jim Morrison les dijo que tenía una letra para eso. "Pero esto no lo podemos tocar así tío, déjame que le ponga algo de jazz, un poco más oscuro, mira esta línea de bajo unos truenos, una lluvia, Riders on the Storm".