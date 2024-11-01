Ratas en un hospital: el símbolo del colapso sanitario andaluz con Moreno Bonilla

La denuncia de CSIF sobre la presencia de ratas en el Laboratorio y Banco de Sangre del Hospital Regional de Málaga no es un detalle anecdótico ni un “incidente puntual”, como pretende justificar la dirección del centro. Es el símbolo más gráfico del deterioro progresivo de nuestra sanidad pública. Excrementos en vestuarios, baños y zonas comunes, material roído, incluso una sandwichera destrozada por mordiscos. Y finalmente, una rata de gran tamaño capturada en una trampa adhesiva en la sala de estar del personal.