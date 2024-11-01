Rata Negra, entrevista en Mondo Sonoro: “La escena musical es cada vez más como una lotería”

El trío madrileño Rata Negra abre una nueva etapa con “Hawai” (Sonido Muchacho, 25), su primer álbum para el sello, y el más desprejuiciadamente “pop” que han hecho. Un disco que estuvo a punto de no ser. Violeta (voz, bajo), Pablo (batería) y Fa (guitarra) me emplazan en un bar castizo del barrio de Prosperidad para hablarme de esta nueva singladura. Tan honestos, sarcásticos y directos como sus canciones de punk pop siniestro, me confiesan que su nuevo trabajo estuvo cerca de no hacerse realidad. Su nueva era empezó precisamente en ese mismo
| etiquetas: rata negra , entrevista , escena , musical , lotería