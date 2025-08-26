edición general
El rastro tóxico de la moda rápida inunda el sur global

Mientras el negocio del fast fashion crece a un ritmo vertiginoso en Occidente, en el mercado de Kantamanto, en Ghana, se acumulan montañas de ropa usada que busca una nueva vida. "Ocurre a través del complejo comercio mundial de ropa usada, que a menudo se presenta como reciclaje o donación, pero que en realidad contribuye a la degradación medioambiental y a los problemas económicos de países receptores"

La feminización de la moda rápida.
China con eso hizo maravillas hasta ser la primera potencia mundial.
Ya tenemos neo lenguaje supra continental para la victimimizacion global.
