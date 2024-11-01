edición general
25 meneos
31 clics
Rastreando a los francotiradores fantasma: cómo una unidad de Israel masacró a una familia desarmada en Gaza

Rastreando a los francotiradores fantasma: cómo una unidad de Israel masacró a una familia desarmada en Gaza

Una investigación de cinco meses revela cómo varios soldados de Europa y EEUU asesinaron uno a uno a cuatro miembros de una misma familia cada vez que se acercaban a intentar rescatar el cadáver del otro... Daniel Raab se muestra impasible mientras ve las imágenes de Salem Doghmosh, de 19 años, que se desploma en el suelo junto al cadáver de su hermano en una calle del norte de Gaza. “Esa fue mi primera eliminación”, afirma, refiriéndose al asesinato.

| etiquetas: israel , palestina , genocidio , escuadrones de la muerte
20 5 0 K 277 actualidad
8 comentarios
20 5 0 K 277 actualidad
#4 casicasi
Creo que esta es la segunda alimaña, Daniel Graetz:

x.com/MortalWombat93_/status/1965729827572617668
3 K 49
fofito #6 fofito
Esto,esa forma de asesinar indefensos civiles y las órdenes que lo promueven,sí es antisemitismo y no lo de las manifestaciones en la vuelta.
3 K 46
#1 candonga1
Se entrenan asesinando civiles indefensos.... luego, cuando se enfrentan a un ejército de verdad, se dan de bruces con los "chips de lavadora".
0 K 20
Mangione #3 Mangione
Esto no llenará las noticias ni el discurso político como lo de Kirk...
1 K 19
#7 Lusco2
“Me cuesta entender por qué [fue a buscar el cadáver de su hermano] y tampoco me interesa realmente”, dice Raab en una entrevista en vídeo publicada en X. “Quiero decir, ¿por qué eran tan importante ese cadáver?”.
En programas de true crime se preguntan como ahora no hay asesinos en serie...
1 K 15
Feindesland #8 Feindesland
Es gente que luchaba en Ucrania por convicción, y decidió cambiar de convicciones para luchar en un sitio menos arriesgado.

Esa clase de héroes...
0 K 12

menéame