Ramo leonés: la Navidad en León también es pagana

Este símbolo de la identidad leonesa tiene su origen en los rituales prerromanos relacionados con el solsticio de invierno.

| etiquetas: identidad , leonesa , ritual , prerromano , solsticio , invierno
2 comentarios
themarquesito #1 themarquesito
El ramo leonés es una cosa bastante compleja, que ni es sólo de León ni sólo de Navidad
ileon.eldiario.es/cultura/claves-ramo-leones-origenes-conexion-ofrenda
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo *
Pa-ganá dinero o pasarlas putas
