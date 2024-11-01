·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4669
clics
MALEMÁTICAS CCXCIX: gráficos que parecen realizados por un mono borracho
4098
clics
Un estudiante crea, tras meses plegando papel, un origami indestructible que puede soportar el equivalente a 10.000 veces su propio peso
3267
clics
Así es el Google Maps de la historia: un fascinante mapa interactivo para entender guerras, fronteras y civilizaciones
4180
clics
Fuerte encontronazo entre Bolaños y el presidente del Senado: "Se demuestra que PP y Vox son uno"
2995
clics
Joseba, especialista en gasolina, refuta a Ángel Gaitán: “Has demostrado no saber nada de aditivos”
más votadas
761
Ribera Salud: Isabel González, exgerente del Hospital de Alzira: “Lo de Torrejón no es aislado. Es el ‘modus operandi’ de las concesiones sanitarias privadas”
562
Esther Palomera sugiere que el PP filtró asuntos que acabaron con Cifuentes cuando se negó a seguir pagando la deuda de Quirón
501
La brigada política del PP usó el montaje de la cocaína a Urbán para extender la investigación a un senador de Podemos
336
Las fuerzas de Israel irrumpen en la sede de la UNRWA en Jerusalén Este e incautan material
411
Anteriores jefes de Urgencias en el Hospital de Torrejón ya cambiaban los colores a los pacientes durante los triajes
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
47
clics
Ramo leonés: la Navidad en León también es pagana
Este símbolo de la identidad leonesa tiene su origen en los rituales prerromanos relacionados con el solsticio de invierno.
|
etiquetas
:
identidad
,
leonesa
,
ritual
,
prerromano
,
solsticio
,
invierno
4
1
0
K
53
actualidad
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
53
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
themarquesito
El ramo leonés es una cosa bastante compleja, que ni es sólo de León ni sólo de Navidad
ileon.eldiario.es/cultura/claves-ramo-leones-origenes-conexion-ofrenda
0
K
20
#2
MoñecoTeDrapo
*
Pa-ganá dinero o pasarlas putas
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
ileon.eldiario.es/cultura/claves-ramo-leones-origenes-conexion-ofrenda