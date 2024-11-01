edición general
1 meneos
16 clics

La RAM es cada vez más cara por culpa de la IA

Porque a subido tanto el precio de la RAM y en en parte para que se está usando, se desperdicia en videos y memes geniales

| etiquetas: ram , ia , memes
1 0 0 K 6 tecnología
sin comentarios
1 0 0 K 6 tecnología

menéame