Qwen se convierte en el sistema de inteligencia artificial de código abierto más descargado del mundo con 700 millones

Los modelos de inteligencia artificial Qwen de Alibaba Cloud alcanzaron 700 millones de descargas en Hugging Face en enero, lo que los convierte en el sistema de inteligencia artificial de código abierto más popular en todo el mundo. Un estudio de la consultora AIBase, publicado el viernes, mostró que las descargas de Qwen, solo en diciembre, superaron las descargas combinadas de los siguientes ocho modelos líderes de la plataforma. Estos modelos competidores provienen de empresas como Meta Platforms y OpenAI, junto con las empresas chinas Zhi