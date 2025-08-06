edición general
[EN] Qwant y Ecosia lanzan Staan un índice de búsqueda europeo para competir con los gigantes tecnológicos americanos

Los motores de búsqueda europeos Qwant y Ecosia dijeron el miércoles que han comenzado a servir consultas de búsqueda a través de un índice que desarrollaron juntos, Staan, que pretende ser una alternativa más barata y centrada en la privacidad a Google y Bing.

#2 wai
Ostia, en 2025...
Malinke #1 Malinke
No sale en el play store.
Torrezzno #3 Torrezzno
#1 es un índice de búsqueda. Cuando haces una búsqueda en Google se consulta su índice, como si fuese un listin telefónico de los de antes. Para usarlo solo tienes que usar el buscador qwant en vez de Google:

www.qwant.com

Por detrás usan su índice. La ventaja obvia es que esta en Europa y según ellos con cero rastro. Aún su negocio es el de la publicidad como el resto. La diferencia es que tus datos no van a los anunciantes y por lo tanto no son anuncios dirigidos
Malinke #4 Malinke
#3 uso qwant y precisamente busqué Staan, por si por ahí se podía descargar y sólo sale que es una alternativa a google.
Torrezzno #5 Torrezzno
#4 entonces ya lo estás usando
#6 R2dC
Oh, fuck... RIP Searx

en.wikipedia.org/wiki/Searx
