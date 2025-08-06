[EN] Qwant y Ecosia lanzan Staan un índice de búsqueda europeo para competir con los gigantes tecnológicos americanos

Los motores de búsqueda europeos Qwant y Ecosia dijeron el miércoles que han comenzado a servir consultas de búsqueda a través de un índice que desarrollaron juntos, Staan, que pretende ser una alternativa más barata y centrada en la privacidad a Google y Bing.
Por detrás usan su índice. La ventaja obvia es que esta en Europa y según ellos con cero rastro. Aún su negocio es el de la publicidad como el resto. La diferencia es que tus datos no van a los anunciantes y por lo tanto no son anuncios dirigidos
