Quiso manejar su aspiradora con un control de PS5 y terminó con acceso a 7.000 cámaras en casas ajenas: el desastre de seguridad de DJI

El hombre quiso controlar su aspiradora inteligente modelo DJI Romo con un mando DualSense de PlayStation 5, pero en el proceso accedió por accidente a casi 7.000 aspiradoras en todo el mundo. Podía observar en tiempo real la ubicación de cada dispositivo, así como usar su cámara interna, el micrófono y trazar planos precisos de las casas. El hombre, que ni siquiera intentaba piratear los robots, afirma que podía controlarlos a distancia. Y ni siquiera tuvo que eludir restricciones de seguridad, superar filtros o hackear el sistema.