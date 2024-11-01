edición general
8 meneos
25 clics
Quiso manejar su aspiradora con un control de PS5 y terminó con acceso a 7.000 cámaras en casas ajenas: el desastre de seguridad de DJI

Quiso manejar su aspiradora con un control de PS5 y terminó con acceso a 7.000 cámaras en casas ajenas: el desastre de seguridad de DJI

El hombre quiso controlar su aspiradora inteligente modelo DJI Romo con un mando DualSense de PlayStation 5, pero en el proceso accedió por accidente a casi 7.000 aspiradoras en todo el mundo. Podía observar en tiempo real la ubicación de cada dispositivo, así como usar su cámara interna, el micrófono y trazar planos precisos de las casas. El hombre, que ni siquiera intentaba piratear los robots, afirma que podía controlarlos a distancia. Y ni siquiera tuvo que eludir restricciones de seguridad, superar filtros o hackear el sistema.

| etiquetas: dji romo , mando , playstation 5 , seguridad , control , aspiradoras
6 2 0 K 78 tecnología
sin comentarios
6 2 0 K 78 tecnología

menéame