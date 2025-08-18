·
120

1394
clics
El quiosco de Madrid que un vecino ha resucitado vendiendo vinilos: "Lo que más triunfa es el rock"
A la tienda que Fausto abrió en 2024 peregrinan docenas de melómanos a diario: situada en el barrio de Goya, además, ofrece café, ilustraciones y libros
|
etiquetas
:
rock
,
quiosco
,
madrid
,
vinilos
,
música
21 comentarios

Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados

#1
HeilHynkel
Espero que el quisco esté a la sombra, porque no creo que el calor le siente bien al vinilo.
4
K
58
#4
Nitanmal
#1
Es barrio bien. Aún no han podado todo el arbolado para cambiarlo por toldos
5
K
77
#12
Aluflipas
En Barcelona, en Sant Andreu, al lado del metro hay un quiosco que "okuparon"* donde tienen libros y algun que otro CD. Y los puedes pillar gratis o dejar algo en el bote. También puedes donar tus libros y CDS.
* Lo pongo entre parentesis porque tienen un acuerdo con el Ayuntamiento. Hay un par de mesas donde ponen los libros. Están los viernes y sábados por la mañana. En verano solo sábados.
#4
El Carapolla ahora mismo: "Sujétame el cubata"
3
K
56
#7
juanitoborromea
#1
Les dan crema factor 50.
0
K
6
#3
pitercio
Vendía un disco de George Thorogood and the Delaware Destroyers ¡ahí es nada!
1
K
31
#20
Ludovicio
#19
Pues ponle un filtro que lo simule
1
K
18
#16
Ludovicio
Lo mismo sigue quedando gente que cree aquello de que los vinilos suenan mejor
1
K
18
#17
abnog
#16
Dudo que haya muchos de esos. Yo siempre he sido un detractor de los vinilos y los cassettes a pesar de haber vivido la época de pleno, pero entiendo el atractivo que pueden tener los LPs, tanto en el propio ritual de colocarlos en el tocadiscos como disfrutar del arte de las fundas a buen tamaño. Además del coleccionismo claro.
1
K
23
#19
Limónycanela
#16
No suena mejor, suena especial.
0
K
7
#21
Cuteftp
#16
técnicamente si puede sonar mejor, sobretodo porque no lo has comparado con nada para decidir si es mejor o peor, así que comparado con una unidad de casete del año 72 pues suena mejor
0
K
6
#2
Lusco2
Al kiosquero tampoco
1
K
15
#6
jonolulu
No sé si es el mejor sitio. Recomiendan conservarlos por debajo de 25°C, y a 55 se empiezan a ablandar.
0
K
13
#11
Jotage51
#6
los de heavy metal aguantan hasta los 100 grados. No se ablandan.
8
K
89
#18
Deviance
#11
Además los Heavys pagamos
"EN METÁLICO"
1
K
20
#14
Sacronte
#6
Mala temperatura mínima para este agosto en la península Iberica
0
K
10
#15
nopolar
#6
Habrá que poner la nevera de los vinilos entre la de los vinos blancos y los vinos tintos.
1
K
20
#5
juanitoborromea
*
Vinilos que compran hipsters para decorar.
Esto funciona en grandes ciudades y si hay un par de sitios, sino olvídate
0
K
6
#8
BaN0909
#5
En meneame los compran hipsters para decorar, en la realidad las ventas no paran de subir año a año.
2
K
21
#9
Khadgar
#8
Que suban las ventas no quita que la gente los compre como decoración o por coleccionismo y no para escuchar música.
2
K
34
#13
BaN0909
#9
Eso esta claro, se compran por coleccionismo o para escuchar muy de vez en cuando si quieres poner algo de fondo en el salón. Creo que también hay casos de gente de 30-40 años (al menos es el mio) que está coleccionando en CD y vinilo ahora las cosas que piratearon en su dia, ya que la epoca en la que te empezó a interesar la musica coincidió con la epoca de la pirateria extrema.
0
K
6
#10
Jotage51
#5
los jevis también compran mucho vinilo ahora
0
K
6
Ver toda la conversación (
21
comentarios)
