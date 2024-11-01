El quinto aniversario del 6 de enero trae nuevas divisiones al Capitolio de los Estados Unidos (Eng)

En el quinto aniversario del 6 de enero de 2021, no hay ningún acto oficial para conmemorar lo que ocurrió ese día, cuando la turba recorrió la Avenida Pensilvania, se enfrentó a la policía en las barricadas del Capitolio y irrumpió en el interior, mientras los legisladores huían, o Pence se refugiaba en el búnker. Los partidos políticos se niegan a ponerse de acuerdo sobre una versión común de los hechos, que fueron retransmitidos en todo el mundo. Y la placa oficial en honor a los policías que defendieron el Capitolio nunca se ha colgado.