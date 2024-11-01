El quinto aniversario del 6 de enero trae nuevas divisiones al Capitolio de los Estados Unidos (Eng)

edición general
El quinto aniversario del 6 de enero trae nuevas divisiones al Capitolio de los Estados Unidos

En el quinto aniversario del 6 de enero de 2021, no hay ningún acto oficial para conmemorar lo que ocurrió ese día, cuando la turba recorrió la Avenida Pensilvania, se enfrentó a la policía en las barricadas del Capitolio y irrumpió en el interior, mientras los legisladores huían, o Pence se refugiaba en el búnker. Los partidos políticos se niegan a ponerse de acuerdo sobre una versión común de los hechos, que fueron retransmitidos en todo el mundo. Y la placa oficial en honor a los policías que defendieron el Capitolio nunca se ha colgado.

Una turba azuzada por retórica incendiaria y acusaciones infundadas de fraude, que asaltó el Capitolio con el fin de detener la legítima certificación electoral y hacer que Trump siguiese en el poder.
Hubo toda una trama de la gente de Trump en varios estados para anular los legítimos resultados electorales y que Trump no abandonase la presidencia. El asalto al Capitolio fue un último intento de subvertir los resultados de las elecciones.
Todas esas cosas que apuntas se dan a diario sin tanto bombo desde todas las facciones e ideologías con una pizca de poder, desde la retórica incendiaria, hasta acusaciones, pasando por querer enfrentarse a los resultados democráticos a base de turba y acabando en las tramas de nepotismo y afianzamiento de poder. Las "tramas" que dices fueron por sus cauces electorales y judiciales normales, se desestimaron y ya está, por lo que no son "tramas" en el sentido que le quieres dar.
Las tramas de los certificados electorales no fueron por cauces normales, y hubo un puñado de gente en varios estados que acabó en la cárcel por producir esos certificados fraudulentos con intención de subvertir el legítimo proceso de certificación electoral. Esas tramas no surgieron de manera independiente, sino que se organizaron en coordinación con el equipo de campaña de Trump.
Tampoco fue por cauces legales el presionar al gobernador y luego al secretario de estado de Georgia con aquello de "quiero encontrar 11.780 votos", "di que has recalculado", y amenazas directas sobre consecuencias penales en caso de no avenirse al deseo de Trump de que le certificase ganador de las elecciones en ese estado
turba de nazis, rednecks, grupos de odio y grupos de extremistas domésticos, aceleracionistas y descerebrados:

Proud Boys, Oath Keepers, Three Percenters, Boogaloo, Groypers, supremacistas blancos varios… esa era principalmente la composición de la turba
Y aunque lo fueran ¿Y? Turba igual como las que ocurren periódicamente por todo occidente, con muertos incluidos. Ni golpe de estado, ni reichstag 2.0, ni las mil chorradas que se oyen por ahí.
"se niegan a ponerse de acuerdo sobre una versión común de los hechos"

Es imposible ponerse de acuerdo con gente que confunde una turba envalentonada con un intento de golpe de estado real.
pues a los fiscales que les calificaron de turba de alborotadores, el Gobierno de Trump los suspendió de su empleo.
www.meneame.net/story/fiscales-estadounidenses-suspendidos-tras-califi

Asi que habrá que buscar otra definición para llamar a esos patriotas (como los califica Trump)
Juegos de cartas de Washington, no se están peleando por definiciones de la RAE, eso seguro. En cualquier caso estos fiscales piensan lo mismo que yo, una turba.
