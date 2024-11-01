El quinto aniversario del 6 de enero trae nuevas divisiones al Capitolio de los Estados Unidos (Eng)

En el quinto aniversario del 6 de enero de 2021, no hay ningún acto oficial para conmemorar lo que ocurrió ese día, cuando la turba recorrió la Avenida Pensilvania, se enfrentó a la policía en las barricadas del Capitolio y irrumpió en el interior, mientras los legisladores huían, o Pence se refugiaba en el búnker. Los partidos políticos se niegan a ponerse de acuerdo sobre una versión común de los hechos, que fueron retransmitidos en todo el mundo. Y la placa oficial en honor a los policías que defendieron el Capitolio nunca se ha colgado.
Hubo toda una trama de la gente de Trump en varios estados para anular los legítimos resultados electorales y que Trump no abandonase la presidencia. El asalto al Capitolio fue un último intento de subvertir los resultados de las elecciones.
Tampoco fue por cauces legales el presionar al gobernador y luego al secretario de estado de Georgia con aquello de "quiero encontrar 11.780 votos", "di que has recalculado", y amenazas directas sobre consecuencias penales en caso de no avenirse al deseo de Trump de que le certificase ganador de las elecciones en ese estado
Proud Boys, Oath Keepers, Three Percenters, Boogaloo, Groypers, supremacistas blancos varios… esa era principalmente la composición de la turba
Es imposible ponerse de acuerdo con gente que confunde una turba envalentonada con un intento de golpe de estado real.
Asi que habrá que buscar otra definición para llamar a esos patriotas (como los califica Trump)