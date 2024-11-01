Ruben Sánchez: "Mi quinta demanda contra el ultra Un Murciano Encabronao, explicada en 5 minutos"  

"Acabo de interponer la quinta demanda por difamación contra el youtuber de ultraderecha Raúl Alfonso Paredes, alias Un murciano encabronao. En julio de 2024, fue condenado a indemnizarme con 30.000 euros más las costas del procedimiento judicial por afirmar o sugerir en hasta 35 ocasiones que soy cocainómano y que utilizo dinero de las subvenciones que recibe FACUA para comprar la droga. El viernes 12 de septiembre me ha llegado la notificación de firmeza de la sentencia, que recurrió sin éxito ante la Audiencia Provincial de Sevilla".