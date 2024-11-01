edición general
Ruben Sánchez: "Mi quinta demanda contra el ultra Un Murciano Encabronao, explicada en 5 minutos"

"Acabo de interponer la quinta demanda por difamación contra el youtuber de ultraderecha Raúl Alfonso Paredes, alias Un murciano encabronao. En julio de 2024, fue condenado a indemnizarme con 30.000 euros más las costas del procedimiento judicial por afirmar o sugerir en hasta 35 ocasiones que soy cocainómano y que utilizo dinero de las subvenciones que recibe FACUA para comprar la droga. El viernes 12 de septiembre me ha llegado la notificación de firmeza de la sentencia, que recurrió sin éxito ante la Audiencia Provincial de Sevilla".

Bueno, pues no me parece mal que, ya que ese tipo no parece atender a razones legales por las buenas, pues le vayan sangrando los bolsillos por las malas. Gran trabajo y encomiable paciencia y aguante tiene Rubén Sánchez, las cosas como son.
#1 Lo peor de todo es que creo que le patrocinan las gilipolleces sus seguidores. Por eso le da igual.
#2 Pues mejor aún, es una buena vía de drenaje de subnormales. Así financian más el Ministerio de Igualdad y se pueden comprar más pulseras telemáticas para controlar a maltratadores, por ejemplo ;)
Joder que paston! y ya no solo por eso no le vendría mejor callarse la puta boca?
