edición general
3 meneos
22 clics
Quini, anatomía de un secuestro

Quini, anatomía de un secuestro

Ya está aquí un nuevo Brazalete. Así se gestó la liberación de Quini. Y así el delantero asturiano se convirtió en un ídolo eterno.

| etiquetas: secuestro , fútbol
2 1 0 K 29 ocio
sin comentarios
2 1 0 K 29 ocio

menéame