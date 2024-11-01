edición general
Quince enfermedades que puede transmitirte tu gato

Pasteurella (una bacteria que vive como comensal en la cavidad oral del 90% de los gatos) puede transmitirse a los humanos y generar celulitis e infección de tejidos blandos tras una mordedura. También puede transmitirte la bacteria Bartonella henselae (que produce la "enfermedad por arañazo de gato"). La toxoplasmosis se asocia al contacto con gatos pero en realidad la mayoría de infecciones son por comer carne poco cocinada. También puede transmitirte Salmonella, Giardia, escabiosis (sarna), pulgas de Cheyletiella, uncinarias, tenias o rabia.

2 comentarios
pitercio #1 pitercio *
¡Cuidadito con la gata! Te puede transmitir idiosincrasia, parsimonia e indolencia perforante.
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre
#1 La mía me contagió mimitis aguda
