edición general
19 meneos
30 clics
Quince aeronaves militares de Estados Unidos han abandonado las bases de Rota y Morón después de que el Gobierno dijera que no pueden utilizarse para ataques contra Irán [ENG]

Quince aeronaves militares de Estados Unidos han abandonado las bases de Rota y Morón después de que el Gobierno dijera que no pueden utilizarse para ataques contra Irán [ENG]

Quince aeronaves estadounidenses han abandonado las bases militares de Rota y Morón, en el sur de España, desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques durante el fin de semana contra Irán, según mostraban el lunes los mapas del portal de seguimiento de vuelos FlightRadar24. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, declaró que España no permitirá que sus bases militares, que son gestionadas conjuntamente por Estados Unidos y España pero bajo soberanía española, se utilicen para atacar a Irán, algo que España ha condenado.

| etiquetas: moron , rota , bases , aviones , iran
15 4 4 K 123 actualidad
4 comentarios
15 4 4 K 123 actualidad
#4 drnth
Yo iría desalojando La Moncloa por lo que pueda pasar
0 K 9
maspipinobreve #2 maspipinobreve
Una vez que lo utilizan y ya, y otra vez que vuelvan y ya y otra vez que tal y ya que tal y cual
0 K 7
maspipinobreve #3 maspipinobreve
A veces desearia ser Dios Dios1
0 K 7

menéame