Quince aeronaves militares de Estados Unidos han abandonado las bases de Rota y Morón después de que el Gobierno dijera que no pueden utilizarse para ataques contra Irán [ENG]

Quince aeronaves estadounidenses han abandonado las bases militares de Rota y Morón, en el sur de España, desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques durante el fin de semana contra Irán, según mostraban el lunes los mapas del portal de seguimiento de vuelos FlightRadar24. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, declaró que España no permitirá que sus bases militares, que son gestionadas conjuntamente por Estados Unidos y España pero bajo soberanía española, se utilicen para atacar a Irán, algo que España ha condenado.
