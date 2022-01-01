edición general
«Le quiero decir a Suárez-Quiñones que le haga buen provecho la comida mientras otros se jugaban la vida»

Algunos vecinos de las localidades más afectadas critican la «falta de inversión y de medios», y le ponen un «cero» a la Junta. David Blanco tiene un objetivo principal en sus críticas: «Con los medios de la Junta de Castilla y León, nada, cero, imposible», asegura enfadado por unos medios que este hombre de Jiménez de Jamuz considera insuficientes: «En siete horas pasó un helicóptero por aquí y no descargó ni un litro de agua. La avioneta de reconocimiento cada dos por tres, pero tampoco tiraba agua ni nada y el fuego se metió aquí.

«Lo que quiero decir al señor Suárez-Quiñones es que le haga buen provecho la comida. Que no ha aprendido nada de lo que le pasó en 2022 en la Sierra de la Culebra, no ha aprendido nada. Hay que fijarse en esas cosas para que estos problemas no se sucedan. Y si hay que invertir, hay que invertir. Y si él tiene que dejar de comer, tiene que dejar de comer, que los bomberos no habían comido, y la gente de los pueblos que estaban allí no habían comido y se estaban jugando la vida mientras él estaba sentado a una mesa con un buen vaso de vino».

Los que tampoco han aprendido mucho son quienes les siguen votando en la comarca, todo hay que decirlo
El cambio climático es, entre otras cosas, esto. Podemos hablar de medios, de política forestal, del gobierno o las CC.AA., pero lo relevante de todo esto, son dos semanas de ola de calor como no se había visto antes.

Los que votan en contra de la crisis climática, la agenda 2030 y abrazan el negacionismo, muchos de ellos, en su ignorancia, ahora están sufriendo las consecuencias en los pueblos. En cambio los señoritos de la extrema derecha, no están allí, están de vacaciones bien lejos.
#3 Los que votan encontra de la crisis climática no tienen idea de lo que hablan, no tienen capacidad de analizar datos y simplemlente creen a pies juntillas lo que quieren escuchar.
Los que votan en contra de la agenda 2030 no saben ni de qué va la cosa de la agenda 2030. Dicen que es una cosa política, como si cualquier política no fuera algo político (incluso renegar de la agenda 2030). No tienen ni idea y se dejan arrastrar o mangonear por quienes les dicen lo que quieren oír.
No pasa nada, en las proximas elecciones gana VOX con mayoria.
