«Le quiero decir a Suárez-Quiñones que le haga buen provecho la comida mientras otros se jugaban la vida»

Algunos vecinos de las localidades más afectadas critican la «falta de inversión y de medios», y le ponen un «cero» a la Junta. David Blanco tiene un objetivo principal en sus críticas: «Con los medios de la Junta de Castilla y León, nada, cero, imposible», asegura enfadado por unos medios que este hombre de Jiménez de Jamuz considera insuficientes: «En siete horas pasó un helicóptero por aquí y no descargó ni un litro de agua. La avioneta de reconocimiento cada dos por tres, pero tampoco tiraba agua ni nada y el fuego se metió aquí.