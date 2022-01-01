«Le quiero decir a Suárez-Quiñones que le haga buen provecho la comida mientras otros se jugaban la vida»

Algunos vecinos de las localidades más afectadas critican la «falta de inversión y de medios», y le ponen un «cero» a la Junta. David Blanco tiene un objetivo principal en sus críticas: «Con los medios de la Junta de Castilla y León, nada, cero, imposible», asegura enfadado por unos medios que este hombre de Jiménez de Jamuz considera insuficientes: «En siete horas pasó un helicóptero por aquí y no descargó ni un litro de agua. La avioneta de reconocimiento cada dos por tres, pero tampoco tiraba agua ni nada y el fuego se metió aquí.
| etiquetas: incendio , zamora , león , junta , jcyl , mañueco
Los que tampoco han aprendido mucho son quienes les siguen votando en la comarca, todo hay que decirlo
Los que votan en contra de la crisis climática, la agenda 2030 y abrazan el negacionismo, muchos de ellos, en su ignorancia, ahora están sufriendo las consecuencias en los pueblos. En cambio los señoritos de la extrema derecha, no están allí, están de vacaciones bien lejos.
Los que votan en contra de la agenda 2030 no saben ni de qué va la cosa de la agenda 2030. Dicen que es una cosa política, como si cualquier política no fuera algo político (incluso renegar de la agenda 2030). No tienen ni idea y se dejan arrastrar o mangonear por quienes les dicen lo que quieren oír.
Los que… » ver todo el comentario