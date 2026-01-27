¿Quieres alcanzar el nirvana? Prueba una colonoscopia [ENG]

Bueno, hoy les escribo desde ese futuro, desde el otro lado de la división imposible. Y vengo a compartirles una noticia increíble. Resulta que, a pesar de todo lo que han oído, hacerse una colonoscopia es maravilloso . Es lo más divertido que he hecho desde los días más soleados de verano de mi infancia. Me gustaría que todos experimenten esta dicha tan a menudo como sea posible. Eres escéptico. Lo veo en tu cara. Permíteme explicarte.
| etiquetas: colonoscopia , preparación , dieta , agua , wc , anestesia , fluir
Añado: las colonoscopias que he tenido que pasar fueron sin drogas, a pelo, que en realidad no es nada traumático físicamente hablando, pero si me pusieron propofol para una gastroscopia, sin eso si que es el infierno en vida, y la verdad es que al despertar me encontraban bien pero no para echar cohetes como le pasa a otra gente, supongo que cada persona es un mundo en esos temas.
Me apunto lo del Profopol.