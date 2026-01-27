edición general
¿Quieres alcanzar el nirvana? Prueba una colonoscopia [ENG]

Bueno, hoy les escribo desde ese futuro, desde el otro lado de la división imposible. Y vengo a compartirles una noticia increíble. Resulta que, a pesar de todo lo que han oído, hacerse una colonoscopia es maravilloso . Es lo más divertido que he hecho desde los días más soleados de verano de mi infancia. Me gustaría que todos experimenten esta dicha tan a menudo como sea posible. Eres escéptico. Lo veo en tu cara. Permíteme explicarte.

| etiquetas: colonoscopia , preparación , dieta , agua , wc , anestesia , fluir
11 comentarios
arturios #5 arturios *
En resumen, como buen americano se ha enamorado del Propofol, no de la colonoscopia.

Añado: las colonoscopias que he tenido que pasar fueron sin drogas, a pelo, que en realidad no es nada traumático físicamente hablando, pero si me pusieron propofol para una gastroscopia, sin eso si que es el infierno en vida, y la verdad es que al despertar me encontraban bien pero no para echar cohetes como le pasa a otra gente, supongo que cada persona es un mundo en esos temas.
Deviance #4 Deviance *
Lo más mejor de una colonoscopia es la anestesia, doy fe, te despiertas más suave que un armiño, jajajajja, si, ya se que suena un poco de aquella manera, pero hablando seriamente es la hostia. El día que me la hice les dije a los del hospi (compas de mi hermano que me acompañó) que si me daban un poco y tal ..... pa un amigo. xD xD xD xD
EvilPreacher #6 EvilPreacher
#4 Yo llevaba más de una semana durmiendo fatal. Esos 20 minutos de anestesia fueron mano de santo, me levanté de lo más descansado :-)
Deviance #8 Deviance
#6 Yo no me quería levantar de la camilla jajajaja.... que a gusto compañero !!!.
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca *
#4 #6 Bueno, es que lo que te endiñan es Propofol, que da una sensación muy plácida. Claro que si te pasas te quedas dormidito para siempre. Es lo que le pasó a Michael Jackson, que hacía que se lo administrara su médico a diario para dormir.
EvilPreacher #10 EvilPreacher
#9 Lo sé lo sé. Le entendí entonces.
Deviance #11 Deviance
#9 Pues bendito sea, aunque claro , es lo que tu dices, si te lo enchufas a diario lo mismo vas pal otro barrio; pero vamos que.... en el puto paraiso.

Me apunto lo del Profopol. :roll:
#2 Guil
alcanzarlo con un orgasmo es más natural
#7 Leon_Bocanegra
Hay que rico el Propofol!
pedrobotero #1 pedrobotero
Prefiero una colonoscopia que la discografía de esa gente...
Bonoman #3 Bonoman
