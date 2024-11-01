Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las víctimas del triple crimen en Argentina (y otras 3 preguntas sobre su brutal asesinato)

La violencia salvaje con la que tres jóvenes fueron asesinadas en Argentina, su tortura, muerte y descuartizamiento retransmitidas en directo por las redes sociales, ha conmocionado a un país que tiene una de las tasas de homicidios más bajas de América Latina. El ministro de Seguridad de Buenos Aires relató que las tres fueron torturadas y apaleadas hasta la muerte, mientras su agonía era retransmitida en directo por Instagram y con una advertencia del jefe del grupo criminal: "Esto es lo que le pasa al que me roba droga".