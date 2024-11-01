edición general
¿Quién es Yair Klein de Israel y qué estaba haciendo en Colombia y Sierra Leona? (2000) [ENG]

Yair Klein es un ex teniente coronel del ejército israelí. En la década de 1980 estableció una compañía de mercenarios paramilitares, Spearhead Ltd, con la que proporcionó armas y entrenamiento a las fuerzas en América del Sur. En 1989, Klein y otros ex oficiales israelíes, fueron acusados por las autoridades en Colombia de proporcionar entrenamiento paramilitar y armas a los narcotraficantes que dirigen los cárteles internacionales de la cocaína. También está acusado de entrenar a asesinos de la mafia.

Veelicus
Y quien suministraba las armas?, esa es la clave, que nadie puede construir una fabrica de armas por su cuenta, todo eso esta controlado por los estados...
