¿Quien puede detener la ambición imperial de Trump?…China puede

EEUU está, en efecto, encadenado por sus decisiones pasadas: su sesgo hacia un modelo económico financiarizado; su construcción económica y política bipolar; su dependencia de las líneas de suministro externas; su despilfarro incontrolado; su montaña de deuda y la elección de seguir un modelo de IA que dejará sin trabajo a gran parte de la clase media occidental. EEUU no puede luchar contra Rusia, China e Irán a la vez. Así que primero es Irán, luego el debilitamiento de Rusia, además de un endurecimiento de los bloqueos y asedios...