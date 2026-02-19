edición general
¿Quien puede detener la ambición imperial de Trump?…China puede

EEUU está, en efecto, encadenado por sus decisiones pasadas: su sesgo hacia un modelo económico financiarizado; su construcción económica y política bipolar; su dependencia de las líneas de suministro externas; su despilfarro incontrolado; su montaña de deuda y la elección de seguir un modelo de IA que dejará sin trabajo a gran parte de la clase media occidental. EEUU no puede luchar contra Rusia, China e Irán a la vez. Así que primero es Irán, luego el debilitamiento de Rusia, además de un endurecimiento de los bloqueos y asedios...

Beltenebros #2 Beltenebros
Beltenebros #1 Beltenebros *
«China tiene toda la capacidad para construir y producir aviones y barcos. Tiene 200 veces la capacidad de construcción naval de Estados Unidos. Y Estados Unidos se encuentra hoy en una situación en la que ni siquiera puede mantener y reparar los barcos que tiene. Si se fijan en los buques de guerra estadounidenses, están cubiertos de óxido. Es vergonzoso».
Sin embargo, Estados Unidos ya ha perdido la guerra más importante: la guerra financiera...
GuerraEsPaz #3 GuerraEsPaz
#1 como dice en la entradilla, el principio fue quitar el patron oro en favor del fiducitario y cabe añadir la imposicion de los petrodolares mediante fuerza bruta
