Quién es Paul Biya, el presidente más longevo del mundo que dirige Camerún desde hace cuatro décadas y vive parte del año en Suiza

Tras lograr un controvertido octavo mandato en unas elecciones muy disputadas, el presidente más longevo del mundo, Paul Biya, de 92 años, podría gobernar hasta casi cumplir 100 años si logra resistir el caos que asola a Camerún. Biya llegó al poder en 1982 y este lunes se conoció su reelección, tras los comicios celebrados el 12 de octubre. El partido gobernante celebró su victoria "bajo el signo de la grandeza y la esperanza".