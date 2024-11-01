¿Quién es Jenny Ramírez? La joven de 24 años que compró 93 hectáreas en La Libertad (Ecuador)

La opinión pública puso su mirada sobre Jenny Ramírez (24 años, graduada en 2025 como licenciada en Ciencias de la Educación) tras la controvertida adquisición de 93 hectáreas de terreno en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. La transacción, valorada en 2,7M USD, fue denunciada por que se cuestionó que la venta se realizó sin subasta pública.