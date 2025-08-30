¿Quién es Heather Honey? La activista MAGA que Donald Trump ha nombrado para supervisar la «integridad electoral»

La administración Trump ya se está preparando para las elecciones de 2026: redistribución de los distritos electorales, amenaza de supresión del voto por correo, presión del Departamento de Justicia sobre los estados. Con el fin de armar el aparato federal para mejorar las posibilidades de una victoria republicana el año que viene, el presidente estadounidense ha nombrado recientemente a Heather Honey, una activista que le ayudó en su intento de revocar el resultado de las elecciones de 2020, para el cargo de subsecretaria adjunta encargada de