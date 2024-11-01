edición general
¿Quién expulsa a los vecinos de Valencia de sus barrios?

Los visitantes ricos, turistas de paso o inversores de temporada, están poniendo en peligro la capacidad de los valencianos de vivir en su propia ciudad.

woody_alien #3 woody_alien
Pues los valencianos que venden sus viviendas heredadas del abuelo.
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 Cuando empresas de otros países alteran los precios y el mercado el estado protege a sus empresas, pero aquí no se protege a la gente trabajadora porque se hace negocio desde los satanistas y pedofilos que promueven esto, la masacre de 230 personas en Valencia el 29 de octubre de 2024...
Dragstat #6 Dragstat
#3 si los herederos son varias personas normalmente ninguno de ellos puede hacer frente al pago total del valor de la vivienda. Así que tienen que vender. Otra cosa es que vendan al mejor postor que suele ser extranjero, lo que cualquiera haría.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Valencia es la ciudad de europa donde la elite de pederastas nos roba mas y nos mata mas  media
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
#1 Vaya un negativo, gente que me persigue y me acosa por estar en contra de la elite de pederastas satanistas

Veis como estan por todas partes
#5 tierramar *
En Valencia esta sucediendo lo mismo que en Madrid, el PP, están cambiando la demografia urbana y electoral, el PP está trayendo inmigrantes latinoamericanos votantes de derecha: www.meneame.net/story/mazon-ficha-oposicion-venezolana-nueva-delegada- Mazón ficha en la oposición venezolana a su nueva "delegada para la Hispanidad"
www.meneame.net/story/poblacion-latina-crece-valencia-numero-residente En el 2024: La población latina crece

…   » ver todo el comentario
