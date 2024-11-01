¿Quién era Baba Bulleh Shah? El santo sufí que inspiró los éxitos de Bollywood [en]  

Baba Bulleh Shah sigue inspirando a Bollywood con versos atemporales sobre el amor, la rebelión y la unión divina. Puede que su nombre no aparezca en los créditos de las películas, pero este poeta y santo punjabi del siglo XVII sigue dominando las playlist siglos después de su muerte. Bulleh Shah no era un místico cualquiera, sino un rebelde de su época, un poeta del pueblo y un buscador cuyos versos aún resuenan en santuarios, estadios y salas de cine por igual.