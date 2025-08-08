edición general
"Quien me desafía debería estar agradecido de vivir en un país libre como Finlandia, donde la libertad de expresión es un derecho", dijo von der Leyen [IT]

"Quien me desafía debería estar agradecido de vivir en un país libre como Finlandia, donde la libertad de expresión es un derecho", dijo von der Leyen [IT]

"¡Si estuviéramos en Rusia, lo habrían arrestado en dos minutos! ¡Gracias a Dios que tenemos democracia!". Lástima que justo en el mismo momento en que Ursula ensalzaba las bondades de la democracia finlandesa, dos policías se lo llevaran, tal como habría sucedido en Rusia...

Heni
En HD: x.com/lettertothewest/status/1953507019366797690

Habría subido este enlace directamente pero gracias al Comité de Sabios eso no está permitido, por lo visto es fake news automaticamente y hay que buscar medio raros que publiquen estas cosas, en los generalistas no lo verás
8
arroba82
#1 Yo lo vi ayer, Alvise lo mandó en una red social. Lo sacan como al congresista porque molesta, ¿es seguro que lo detienen?
0
Cyberbob
#1 Comité de Sabios :-D xD
0
nemesisreptante
La era de la posverdad es acojonante.

#0 deberías cambiar el titular por algo como hombre arrestado por abuchear a Ursula Von der Leyen mientras ella le da un sermón diciendole que en Rusia sería arrestado por abuchearla :shit:
7
BloodStar
#8 ¿En serio crees que ese señor va a ir a la cárcel? ¿En qué mundo vives?

En Rusia hay cientos y cientos de personas en la cárcel por criticar al gobierno o simplemente decir cosas que no les gustan. Incluídos periodistas.

Algunos mereceís vivir en una dictadura un ratito para entender lo que es y así no montaros películas absurdas en la cabeza.
2
Aguarrás
Joder con la traidora, encima chulita... :ffu:
3
skaworld
En una organizacion democrática... igual la eleccion de la presidenta de la Comisión Europea no sería un chanchullito como el de ahora... Que la Ursula se lo tiene muy bien montao para hacer y deshacer a lo que le sale del coño sin rendir cuentas
3
MoñecoTeDrapo
#9 ha sido designada por el Parlamento Europeo. En España. análogamente. al Presidente del Gobierno lo designa el Congreso.
Hay alguna diferencia,claro está, pero es un procedimiento esencialmente democrático.
0
Gry
Venga ya, no me jodas: www.meneame.net/story/ue-reactiva-plan-prohibir-mensajeria-privada-eng

No hay libertad de expresión posible sin privacidad en las comunicaciones.
3
MoñecoTeDrapo
#5 son derechos distintos pero ambos fundamentales.
0
Cyberbob
¿Cómo era aquello? Ah si.

Lo llaman democracia y no lo es.
3
victorjba
Moraleja: los finlandeses son unos lentos xD
1
Palas_Memeces
Hay que leer más Hermano Lobo. Ahora me ha dado por decir "ursulear" cuando alguien es un lameculos...
En las dictaduras hay que usar segundos, terceros y cuartos sentidos ... que se lo digan a Buero Vallejo a Delibes o a Cervantes que algo sabían de dictaduras incluidas las sotánicas.
1
Torrezzno
Quien me desafia dice. Menuda loca.

La del en.wikipedia.org/wiki/Pfizergate. Amiguita de este siniestro personaje  media
0
lameiro
"La tiranía y la opresión es un pequeño precio a pagar por vivir en el pais de las libertades"
Mr Burns.
0
hazardum
Esta a un paso de invadir polonia
0
carlosuyate
O en España, que si no comulgas con las doctrinas izquierdistas, te linchan, te gasean, te violan y te apedrean.
0
Projectsombra
Lo vi el otro día , supongo que quien lo echo fue la seguridad de la organización por hacer follon, es lo habitual , pero joder, esta tia es tonta pero tonta como ella sola diciendo eso viendo que seguridad va por el.
0

