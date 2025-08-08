"Quien me desafía debería estar agradecido de vivir en un país libre como Finlandia, donde la libertad de expresión es un derecho", dijo von der Leyen [IT]

"¡Si estuviéramos en Rusia, lo habrían arrestado en dos minutos! ¡Gracias a Dios que tenemos democracia!". Lástima que justo en el mismo momento en que Ursula ensalzaba las bondades de la democracia finlandesa, dos policías se lo llevaran, tal como habría sucedido en Rusia...
Habría subido este enlace directamente pero gracias al Comité de Sabios eso no está permitido, por lo visto es fake news automaticamente y hay que buscar medio raros que publiquen estas cosas, en los generalistas no lo verás
#0 deberías cambiar el titular por algo como hombre arrestado por abuchear a Ursula Von der Leyen mientras ella le da un sermón diciendole que en Rusia sería arrestado por abuchearla
En Rusia hay cientos y cientos de personas en la cárcel por criticar al gobierno o simplemente decir cosas que no les gustan. Incluídos periodistas.
Algunos mereceís vivir en una dictadura un ratito para entender lo que es y así no montaros películas absurdas en la cabeza.
Hay alguna diferencia,claro está, pero es un procedimiento esencialmente democrático.
No hay libertad de expresión posible sin privacidad en las comunicaciones.
Lo llaman democracia y no lo es.
En las dictaduras hay que usar segundos, terceros y cuartos sentidos ... que se lo digan a Buero Vallejo a Delibes o a Cervantes que algo sabían de dictaduras incluidas las sotánicas.
La del en.wikipedia.org/wiki/Pfizergate. Amiguita de este siniestro personaje
Mr Burns.