edición general
2 meneos
40 clics
Queda calcinado el coche desde el que la alcaldesa de Maceda (Ourense) supervisaba los fuegos

Queda calcinado el coche desde el que la alcaldesa de Maceda (Ourense) supervisaba los fuegos

El coche en el que viajaba la alcaldesa del municipio ourensano de Maceda, Uxía Oviedo, para supervisar los incendios que sufre su municipio acabó calcinado este martes.

| etiquetas: ourense , incendios
2 0 0 K 23 actualidad
7 comentarios
2 0 0 K 23 actualidad
victorjba #1 victorjba
Por si alguien lo pregunta, esta alcaldesa es del PSOE... y tonta. Que aprenda de los pperos, que procuran estar bien lejos, en otro término municipal, otra comunidad autónoma o incluso en otro país, seguridad ante todo.
1 K 33
#3 yokitolakaka
#1 cuanto mas lejos mejor, así actúan los profesionales y no van a buscar la foto, se de psoe pp o el que sea.

Entorpece mas que otra cosa
2 K 34
mund4y4 #5 mund4y4
¿Por qué se hace hincapié en la alcaldesa y no en el técnico de la Xunta que viajaba con ella y que, en teoría, era "el ejperto"?
0 K 13
linspire #6 linspire
Camino forestal, creo que el seguro no se va a hacer cargo....
0 K 12
#7 DatosOMientes
Unos que si están en otro lugar y ya no pueden coordinar. Se ve que se coordina a voz en grito.
Otros que si están coordinando a voz en grito y molestan.
Todo mal.
0 K 11
Apotropeo #4 Apotropeo
He tenido que entrar en la noticia , para discernir si ardió por el incendio o porque le hubiesen dado fuego los vecinos.

Sí, el incendio.

:troll:
0 K 8
#2 yokitolakaka *
Que necesidad hay de que esta persona se pasee para ver como arde ?
0 K 7

menéame