¿Qué es una kokedama?

Las Kokedamas son plantas naturales elaboradas de manera artesanal siguiendo una técnica tradicional japonesa, que consiste en albergar la planta en una maceta orgánica de musgo en forma de bola, de ahí su nombre Koke (musgo) Dama (bola). Esta singular disciplina deriva de la popular técnica Bonsái, con la que comparte muchas similitudes, sirviéndonos de guía para crear un nuevo concepto que nos permite trabajar con cualquier variedad de planta, propiciando las condiciones idóneas para su perfecto desarrollo.