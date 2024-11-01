edición general
Qatar se reserva derecho a responder a "agresión" israelí –

El primer ministro de Qatar, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, afirmó que el ataque israelí contra representantes de Hamás en medio de las negociaciones en Doha "no solo viola las leyes internacionales, sino toda moral" y advirtió que su país se reserva el derecho de responder con firmeza a esta "agresión flagrante".

cabobronson #2 cabobronson
No hay huevos
sotillo #5 sotillo
#2 Hombre me parece que hace falta algo más, sobretodo si tienes portaaviones de EEUU en la zona y aviones cisterna ingleses para repostar los cazas israelíes, esto si, dinero y petróleo tienen, algo si pueden hacer
Nylo #8 Nylo
#2 pues que les tiren otra cosa.
Imag0 #13 Imag0
#2 Lo que no hay es Nukes...
cocolisto #1 cocolisto
Menudos bocazas.
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Ja, ja, ja. ¡Pero si tenéis una base de EE.UU que pagáis vosotros!

Menos lobos caperucita.
#6 daniMate
¿Lanzarán 4 pepinos a un descampado como otros países en condiciones similares o se atreverán a escalar el conflicto atacando algo sensible?
#9 pandasucks *
Qatar estuvo informado en todo momento del ataque y apoyó, si dudas de ello, es que poco sabes de qué va esto.
ansiet #12 ansiet
Y como les responden ¿con 4 palabrotas?
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
Están en su derecho
Si ahora tomasen partido por Hamás facilitándoles fondos y armas ¿Quién tendría la culpa y quién se lo podría reprochar?
Netanyahu metió la pata, otra vez
platypu #7 platypu
Si, como cuando lo hizo Iran... no les interesa meterse en problemas ni de un bando ni del otro
MalvadoAspersor #10 MalvadoAspersor
Un QACO de manual
#14 pirat
Si después de esto no cortas relaciones es queee
#11 pozz
Eso lo dicen de cara a la galeria, sus los dirigentes viven demasiado comodos como para arriesgarse a que Israel los borre del mapa de un plumazo, tienen mucho que perder.
