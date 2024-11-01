Qatar se reserva derecho a responder a "agresión" israelí

El primer ministro de Qatar, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, afirmó que el ataque israelí contra representantes de Hamás en medio de las negociaciones en Doha "no solo viola las leyes internacionales, sino toda moral" y advirtió que su país se reserva el derecho de responder con firmeza a esta "agresión flagrante".
| etiquetas: qatar , israel
Menos lobos caperucita.
Si ahora tomasen partido por Hamás facilitándoles fondos y armas ¿Quién tendría la culpa y quién se lo podría reprochar?
Netanyahu metió la pata, otra vez