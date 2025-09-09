Qatar condenó el ataque contra los negociadores de Hamas en Doha: “No se tolerará esta conducta imprudente de Israel”

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, confirmó que Israel atacó este martes a “varios miembros de la oficina política del movimiento Hamas en Doha” y que Qatar ha lanzado una investigación “al más alto nivel” sobre este “cobarde ataque”. En un comunicado, Qatar condenó “enérgicamente” esta acción de Israel “contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político en Doha”, sin identificar quiénes eran. “Este ataque criminal constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas...
| etiquetas: qatar , ataque , israel , hamas , negociadores , doha