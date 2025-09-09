edición general
Qatar condenó el ataque contra los negociadores de Hamas en Doha: “No se tolerará esta conducta imprudente de Israel”

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, confirmó que Israel atacó este martes a “varios miembros de la oficina política del movimiento Hamas en Doha” y que Qatar ha lanzado una investigación “al más alto nivel” sobre este “cobarde ataque”. En un comunicado, Qatar condenó “enérgicamente” esta acción de Israel “contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político en Doha”, sin identificar quiénes eran. “Este ataque criminal constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas...

ipanies #1 ipanies
¿¿¿Por qué utilizan el futuro si ya ha pasado?!?!!?!? La realidad es que ahora nadie puede parar al asesino genocida porque ha comprobado como nadie hace nada, mate a quien mate.
#2 kaos_subversivo
Lastima que no se mantengan las tradiciones de quemar embajadas
Blackspartak #4 Blackspartak
y qué van a hacer? bombardear Tel-a-viv? No hay huevos
Aergon #3 Aergon
Claro, una imprudencia, es que andan sin cuidado los loquitos estos de la kipa...
