Putin, un hombre analógico obsesionado con la inteligencia artificial

El presidente ruso, es un hombre analógico del siglo XX que no lleva teléfono móvil y apenas utiliza internet, pero está obsesionado con la inteligencia artificial (IA) y la longevidad a través del progreso tecnológico. Putin siempre comparece en público con hojas de papel en la mano y en las reuniones del Gobierno, sean en persona o por videoconferencia, toma nota a bolígrafo y nunca utiliza portátil o tableta. Eso no impide que desde hace años piense que, como dijo en una ocasión, «la IA es el futuro, no sólo de Rusia, sino de toda la humanidad».
| etiquetas: rusia , vladimir putin , ia