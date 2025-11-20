edición general
Putin, un hombre analógico obsesionado con la inteligencia artificial

El presidente ruso, es un hombre analógico del siglo XX que no lleva teléfono móvil y apenas utiliza internet, pero está obsesionado con la inteligencia artificial (IA) y la longevidad a través del progreso tecnológico. Putin siempre comparece en público con hojas de papel en la mano y en las reuniones del Gobierno, sean en persona o por videoconferencia, toma nota a bolígrafo y nunca utiliza portátil o tableta. Eso no impide que desde hace años piense que, como dijo en una ocasión, «la IA es el futuro, no sólo de Rusia, sino de toda la humanidad».

etiquetas: rusia , vladimir putin , ia
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Además se baña en leche de cabra mientras se masturba viendo vídeos de Leticia Sabater.
2 K 41
Robus #2 Robus
#1 Ahí te has pasado! No está demostrado que la leche sea de cabra... :troll:
1 K 25
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#2 Que si que la compra en Mercadona.  media
1 K 25
Asimismov #4 Asimismov
Pues cuando estaba en el KGB tampoco usaba los teléfonos móviles.
0 K 12

