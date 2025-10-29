Putin anuncia una prueba con éxito del supertorpedo Poseidón, capaz de portar cabezas nucleares

El ensayo del submarino atómico siguió al efectuado el pasado día 21 del misil de crucero Burevéstnik, también de propulsión nuclear, que, según Putin, tiene un “alcance ilimitado”.El ensayo ha tenido lugar pocos días después de que el propio Gobierno ruso advirtiera a Estados Unidos ante la posibilidad de facilitar a Kiev misiles Tomahawk, también capaces de portar ojivas nucleares.La existencia del Poseidón, un proyectil de unos 24 metros de largo con capacidad para portar una cabeza nuclear y operar en parte como un dron submarino, fue anun