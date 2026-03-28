La putada de los cables

Me gustaría que esta información se tomara con cautela, porque aunque considero fiable la fuente, no me lo parece tanto como para afirmar que lo escrito es cierto. Aún así, lo comparto por si fuera de interés.

Irán acaba de amenazar con cortar los cables submarinos de internet que atraviesan el estrecho de Ormuz y el mar Rojo.

Entre el 95 y el 97 por ciento del tráfico global de internet no viaja por satélite. Viaja a través de fibras ópticas enterradas a uno o dos metros bajo el lecho marino. Tus transferencias bancarias. Tus operaciones bursátiles. Tu computación en la nube. Los flujos de datos que conectan todos los mercados financieros del planeta con todos los demás. Todo ello se transmite a través de cables tendidos en las mismas aguas poco profundas donde la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) opera actualmente un régimen de peaje selectivo y cobra yuanes por el paso.

Según TeleGeography, los cables en riesgo son: FALCON, Gulf Bridge International, Europe India Gateway, SEA-ME-WE 6, AAE-1 y FLAG en el corredor de Ormuz; EIG, AAE-1, Seacom, SMW-4, SMW-5, SMW-6, IMEWE y 2Africa Pearls en el Mar Rojo. No se trata de conexiones regionales insignificantes, sino de la columna vertebral del comercio digital global que conecta Asia, Europa, Oriente Medio y África.

El 28 de marzo, la Guardia Revolucionaria Islámica declaró: «La infraestructura crítica en Ormuz y el Mar Rojo no se salvará si continúa la agresión».

Fuente y artículo completo: substack.com/@shanakaanslemperera/note/c-234465886