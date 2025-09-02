"Pusieron 12 coches a mi nombre y Hacienda me persigue": la trampa de la suplantación de identidad

Frutos Jara tiene 86 años y mantiene económicamente a su hijo de 51 después de que este intentara suicidarse y dejara de trabajar porque no podía cobrar su salario. Hacienda se lo había embargado y le persigue desde hace un año y medio debido a las multas y deudas acumuladas por los 12 vehículos que tiene a su nombre. Todo sin tocar el volante de ninguno de esos vehículos o haberlos visto siquiera. Nadie sabe dónde están esos coches o qué va a pasar con ellos, pero alguien los puso a su nombre.